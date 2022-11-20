Гороскоп на 21 ноября: повезет не только на работе, но и в общении с любимым человеком

Этот понедельник обещает знакам Зодиака быть насыщенным и продуктивным

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 21 ноября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот понедельник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Огромную пользу Овнам в єтот понедельник принесут любые практики и техники, нацеленные на укрепление энергетики. Астрологи не советуют пренебрегать возможностями залатать ментальные раны — это подарит новый заряд бодрости на целый день. Вечер стоит посвятить домашним хлопотам и общению с близкими.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцам не нужно бояться проявлять расчетливость и хитрость в вопросах денег и работы. В этот понедельник есть шанс осуществить давнюю мечту. Можно совершать дорогостоящие покупки, оформлять кредиты, ипотеку, строить амбициозные планы на будущее. Полезна прогулка на свежем воздухе.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Если недавно у Близнецов были серьезные кризисы в отношениях, то пришло время их разрешить. Романтические отношения с любимым человеком станут более доверительными, яркими, позитивными. Это идеальный день для добра и оптимизма, налаживаний контактов с авторитетными людьми.

Рак (22 июня — 22 июля)

В любовной сфере у Раков этот понедельник обещает быть насыщенным и продуктивным. Вам может срочно потребоваться моральная поддержка. Ночные светила предлагают искать ее среди самых близких — любимые выслушают, поймут и не раз выручат. Звезды на стороне Раков, так что не стоит сомневаться в себе. Добавим, что Ракам зима подарит бурный роман.

Лев (23 июля — 23 августа)

Чтобы облегчить свою жизнь в этот понедельник, Львам по возможности стоит очистить свои отношения, избавляясь от прошлых обид и старых конфликтов. Если рабочие дела сделаны, можно заняться домашними хлопотами. Достижения и результаты помогут чувствовать себя увереннее и крепче стоять на ногах.

Дева (24 августа — 23 сентября)

У Дев в этот понедельник очень активный день. С самого утра нужно как можно быстрее влиться в рабочий ритм или заняться домашними делами, если у вас выходной. Астрологи не рекомендуют вам бояться легкой усталости, но и перегружать себя лишними хлопотами в этот день не стоит. Кстати, Девы обречены на богатство.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Удачный день у Весов для совместной отлаженной работы — энергии ровны и спокойны, окружающие люди настроены оптимистично. Многие Весы смогут убедиться на личном примере, что "одна голова хорошо, а две лучше": именно так получится найти правильное решение.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Для начала Скорпионам в этот понедельник желательно внутренне настроиться на работу: как только получится поймать нужную волну, дела пойдут только в гору. Вам нельзя в этот день проявлять чрезмерную осторожность. Астрологи советуют двигаться вперед, чего бы это ни стоило.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Астрологи рекомендуют Стрельцам в этот понедельник цепляться за любые возможности. Это касается амурной и деловой сфер жизни. Важно предпочесть переработкам спокойный и размеренный темп. Ночные светила благоприятны. Вечер стоит посвятить уходу за собой.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Этот понедельник идеально подходит Козерогам для борьбы с вредными привычками. Астрологи отмечают, что пришла пора взять свою жизнь под контроль. Ночные светила помогут вам в борьбе с собой и со своими "демонами". Также день благоприятен для духовных практик и молитв. А вы знали, что Козероги всегда выигрывают споры?

Водолей (20 января — 19 февраля)

Это идеальный день у Водолеев для покупок, шопинга, обновления гардероба. Ночные светила дадут вам свою защиту и поделятся позитивной энергией. В этот понедельник можно смело отправляться в поездки, менять обстановку, начинать новые дела. Хороший день для романтики.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

В этот понедельник Рыбы будут в ударе. Им повезет не только на работе, но и в общении со второй половинкой. В этот день вы можете смело планировать сделки, особенно те, которые связаны с денежными вопросами. В начале недели вы можете улучшить свое финансовое положение.