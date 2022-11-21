Помогут привлечь счастье, любовь и богатство: талисманы знаков Зодиака на 2023 год

Обязательно обзаведитесь одним из этих талисманов, чтобы наступающий год прошел максимально успешно и счастливо.

Чуть больше чем через месяц наступит Новый 2023 год, покровителем которого станет Черный Водянок Кролик, и он принесет всем нам много новых надежд и возможностей. А чтобы все желания и мечты сбивались — им нужно помогать. И помочь в этом могут определенные талисманы, а также цвета или оттенки, который подходят именно вашему знаку Зодиака.

Астрологи отмечают, что Водяной Кролик подготовил для каждого представителя зодиакального круга свой личный оберег, а также цвет и оттенок, которые будет приносить им удачу в 2023 году. Не пренебрегайте этими советами, и обязательно прикупите себе что-то из этого.

Талисманы знаков Зодиака на 2023 год:

Овен — новый органайзер или блокнот поможет вам организовать свою жизнь в новом году. Желательно обратить внимание на варианты желтого, оранжевого, морковного, красного или пурпурного цвета.

— новый органайзер или блокнот поможет вам организовать свою жизнь в новом году. Желательно обратить внимание на варианты желтого, оранжевого, морковного, красного или пурпурного цвета. Телец — вас ждет много полезных знакомств, поэтому будет новых контактов. Успех принесет вам телефон, поэтому пора задуматься о покупке нового гаджета. Удачные цвета — зеленый и изумрудный.

Близнецы — Кролик советует вам больше обратить внимание на свое здоровье и тело. Ваш талисман — коврик для йоги, гантели, спортивная форма или абонемент в спортзал. Удачный цвет — желтый и все его оттенки.

— Кролик советует вам больше обратить внимание на свое здоровье и тело. Ваш талисман — коврик для йоги, гантели, спортивная форма или абонемент в спортзал. Удачный цвет — желтый и все его оттенки. Рак — вас ждет много путешествий и командировок, поэтому логично, что ваш талисман — новый чемодан или дорожная сумка. А поскольку удачные цвета 2023 года — это голубой, синий и серебристый, то обратите внимание на сумки таких оттенков.

— вас ждет много путешествий и командировок, поэтому логично, что ваш талисман — новый чемодан или дорожная сумка. А поскольку удачные цвета 2023 года — это голубой, синий и серебристый, то обратите внимание на сумки таких оттенков. Лев — 2023 год для вас должен пройти под девизом "любви к себе". Ваш счастливый оберег — красивое большое зеркало или любые уходовые косметические средства. Удачный цвет — желтые и оранжевые оттенки.

— 2023 год для вас должен пройти под девизом "любви к себе". Ваш счастливый оберег — красивое большое зеркало или любые уходовые косметические средства. Удачный цвет — желтые и оранжевые оттенки. Дева — новый год отблагодарит вас за весь ваш труд. Готовьтесь получать большую прибыль, которую желательно сохранить — ваш талисман копилка. И желательно чтобы она была зеленого, коричневого, голубого или бежевого оттенка, ведь это ваши удачные цвета.

— новый год отблагодарит вас за весь ваш труд. Готовьтесь получать большую прибыль, которую желательно сохранить — ваш талисман копилка. И желательно чтобы она была зеленого, коричневого, голубого или бежевого оттенка, ведь это ваши удачные цвета. Весы — вы должны обратить все свое внимание на свое самообразование. Итого ваш талисман — предмет, олицетворяющий ваше желание. В оттенках отдавайте предпочтение цветовой палитре морской волны.

Скорпион — чтобы быть успешными в 2023 году, вам важно все хорошо спланировать и ничего не забывать. Обязательно приобретите ежедневник, блокнот, органайзер или наручные часы — это ваши талисманы от Кролика. Оптимальные цвета — черный, пурпурный, насыщенный темно-красный.

— чтобы быть успешными в 2023 году, вам важно все хорошо спланировать и ничего не забывать. Обязательно приобретите ежедневник, блокнот, органайзер или наручные часы — это ваши талисманы от Кролика. Оптимальные цвета — черный, пурпурный, насыщенный темно-красный. Стрелец — вас ожидает насыщенный год, однако чтобы достичь желаемого успеха, вам нужно научиться самообладанию. Коврик для йоги, аромапалочки, эфирные масла или травяные подушки — ваши талисманы, а бирюзовый и пурпурный — это цвета, которые также приблизят вас к успеху.

— вас ожидает насыщенный год, однако чтобы достичь желаемого успеха, вам нужно научиться самообладанию. Коврик для йоги, аромапалочки, эфирные масла или травяные подушки — ваши талисманы, а бирюзовый и пурпурный — это цвета, которые также приблизят вас к успеху. Козерог — ваша жизнь может круто измениться в 2023 году. Будьте готовы, что вам придется решать важные и сложные задачи — папки для бумаг, новая полка или стеллаж, ежедневник, красивую ручка помогут вам структуризировать ваши дела. Любые оттенки коричневого — ваш счастливый цвет.

— ваша жизнь может круто измениться в 2023 году. Будьте готовы, что вам придется решать важные и сложные задачи — папки для бумаг, новая полка или стеллаж, ежедневник, красивую ручка помогут вам структуризировать ваши дела. Любые оттенки коричневого — ваш счастливый цвет. Водолей — вас ждет много перемещений. Это могут быть как просто частые прогулки, так и переезды в разные города: путешествия или деловые поездки. Прибавить себе уверенности вам помогут талисманы — чемодан, сумка, удобный рюкзак, комфортная одежда или кроссовки. Лучшие цвета — голубой, серебристый, мятный, лавандовый, черный.

Рыбы — вас ждет много интересных событий, поэтому вы можете лишить своих родственников внимания. Чтобы такого не случилась вам поможет ваш талисман — настольная игра, рамка для фото с родными, красивое постельное белье или домашняя одежда для своих любимых. Счастливые оттенки — лиловые, пурпурные или лавандовые оттенки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кому из знаков Зодиака повезет в год Черного Водяного Кролика. В числе счастливчиков 2023 года сразу трое зодиакальных персон.