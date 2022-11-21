Гороскоп на 22 ноября: кого-то ждет похвала от начальства, а кого-то встреча со своей судьбой

День хорош для новых начинаний, шопинга, а также романтических свиданий.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 22 ноября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот вторник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Близкие давно нуждаются в вашем внимании, поєтому этот день стоит провести с ними вместе. Уделите им как можно больше времени, поговорите по душам, займитесь домашними делами вместе. Также ожидайте небольшой финансовый сюрприз, который "капнет" вам на карточку. За эти деньги не грех себя побаловать — отправляйтесь на шопинг.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Настало время исполнения ваших желаний. Не откладывайте в долгий ящик то, что вы хотите уже сейчас. Этот вторник отлично походит для того, чтобы наконец воплотить в жизнь то, что вы хотите. Купите себе то, в чем давно отказывали, запишитесь в спортзал, в общем делайте то, чего жаждет ваша душа.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Удачный день у Близнецов, когда можно наслаждаться хорошо сделанной работой. Не забывайте, что рискованные предприятия часто ведут к потерям или неудачам, но просчитанный риск может быть вознагражден большим успехом. В любом случае вы получите полезный опыт, который пригодится вам в будущем.

Рак (22 июня — 22 июля)

Послушайтесь своего внутреннего голоса и дайте волю чувствам. Проведите время со второй половинкой, поговорите откровенно, по душам. Если вы в чем-то сомневаетесь, расскажите об этом своей половинке. Такие разговоры помогут вывести ваши отношения на новый уровень. Проведите романтический вечер только вдвоем. Добавим, что Ракам зима подарит бурный роман.

Лев (23 июля — 23 августа)

День подходит для получения новых знаний, освоения смежных отраслей. Не стесняйтесь просить помощи и совета у профессионалов. Навыки или информация, полученные в этот день сослужат Львам хорошую службу в ближайшем будущем. Выбирайте дело, которое вас привлекает.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Этот день просто прекрасно подходит для любых новых амурных стремлений и начинаний. Если у вас есть вторая половинка, то постарайтесь спланировать свой график таким образом, чтобы оставить в нем место для спонтанных развлечений и свиданий с любимым человеком. Если же вы одиноки, то не отказывайтесь в этот день от знакомств, возможно вы встретите того/ ту самую. Кстати, Девы обречены на богатство.

Весы (24 сентября — 23 октября)

День благоприятный во всех сферах жизни, когда Весы получат много поводов для радости и хорошего настроения. Не стоит расстраиваться, если что-то из задуманного не получится. Займитесь очисткой своего жизненного пространства от ненужных вещей и переживаний.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Приготовьтесь к изменениям в своей жизни. Скорпионам следует помнить, что обстоятельства могут быстро меняться в любую сторону и не стоит держаться за старые изжившие себя вещи. Относитесь к происходящему философски и помните, что все проходит тогда, когда это необходимо.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

День подходит для творческого подхода к работе, введения новых методов или экспериментов. Отойдите от стереотипов и не бойтесь немного пофантазировать. Думайте не о том, как это было, а как можно это усовершенствовать в будущих проектах. Будьте уверены, начальству это понравится (покупайте кошелек побольше — вас ждет повышение).

Козерог (22 декабря — 19 января)

Не теряйте веры в свои силы и уверенности в себе. 22 ноября вы начнете получать результаты сделанной работы и заслуженную похвалу начальства. Также вас ждут приятные сюрпризы и на любовном фронте. Если вы состоите в паре — ваш партнер готов к новому этапу ваших отношений, о чем вот-вот вам сообщит. Если вы одиноки — присмотритесь, ваша судьба совсем-совсем рядом. А вы знали, что Козероги всегда выигрывают споры?

Водолей (20 января — 19 февраля)

Есть вероятность, что 22 ноября вы столкнетесь с людьми, которые настроены против вас и не верят в ваш успех. Необращайте на них внимание и помните, что вы лучше их всех. Хороший день для похода в салон красоты: любые перемены во внешности вам будут к лицу.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Прислушивайтесь к своей интуиции, замечайте знаки судьбы, которые в этот день встретятся вам на пути. Многие ситуации или моменты будут решены в вашу пользу, если вы последуете своему внутреннему голосу. Не бойтесь менять планы, если вам кажется это уместным.