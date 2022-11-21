Этим знакам Зодиака несказанно повезет в ноябрьское новолуние: кто эти счастливчики

Телец, Лев, Скорпион и Водолей могут ожидать приятных событий в своей жизни

В конце последнего осеннего месяца, 24 ноября, произойдет новолуние в Стрельце, которое может повлиять на карьеру некоторых знаков Зодиака. Тогда как кое-кому из представителей зодиакального круга опасаться этого важного космического события не стоит, ведь звезды сулят им удачу.

По словам астрологов, больше всего повезет в это ноябрьское новолуние таким знакам Зодиака — Тельцу, Льву, Скорпиону и Водолею. Как пишет bustle, новая лунная фаза предвещает изменения и приключения.

Телец

Грядут новые начинания. Новолуние побудит вас покинуть пределы вашей зоны комфорта и провести небольшой эксперимент и отпустить то, что больше не несет ценности в вашей жизни. Это космическое событие предвещает исцеление. Новая фаза Луны напомнит вам, что когда одна дверь закрывается, другая (или несколько!) всегда открывается.

Лев

Новолуние активирует сферу творчества и удовольствия. Удачное время, чтобы продать написанную вами картину или раскрывать свой сексуальный потенциал. Эта Луна принесет новые просторы в вашу личную жизнь, а ваша креативность раскроется по максимуму.

Скорпион

Удачу – вот, что несет вам новолуние, особенно когда речь идет о ваших финансах и самооценке. Впитайте изобилие, которое вам предложит это лунное время, и превратите свои проекты во что-то прибыльное. Звезды говорят о том, что у вас может появиться новый способ заработать деньги.

Водолей

Ваш круг общения вырастет. Над чем бы вы ни работали или через что бы ни проходили, знайте, что вы можете положиться на других. Новолуние напомнит, что друзья – это ваша идеальная семья. Их поддержка будет приятным подарком для вас.

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