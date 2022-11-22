Какие цвета принесут успеха и счастье в 2023 году: талисманы по Китайскому гороскопу
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В 2023 году следует избегать оранжевых и коричневых оттенков.
Покровителем Нового 2023 года станет Черный Водянок Кролик, который очень уважает труд и не любит ленивых людей. Поэтому в следующем году стоит быть максимально трудолюбивыми и отдаваться своему делу на полную. А если к этому прибавить еще и счастливый цвет, согласно вашего гороскопа, то дело и вовсе пойдет как по маслу.
Астрологи назвали цвета, которые помогут добиваться успеха и стать счастливыми в 2023 году все знакам Китайского гороскопа. Стоит отметить, что "в топе" красные, голубые, желтые, розовые и зеленые оттенки.
Счастливые цвета по Китайскому гороскопу для всех знаков:
- Крыса — красный цвет.
- Бык — небесно-голубой цвет.
- Тигр — лаймово-зеленый.
- Кролик — коралловый.
- Дракон — цвет фуксии.
- Змея — пурпурный.
- Лошадь — серебристо-голубой цвет.
- Коза — все оттенки зеленого.
- Обезьяна — вишнево-красный цвет.
- Петух — кобальтовый синий.
- Собака — розовый.
- Свинья — лавандовый цвет.
Ранее "Телеграф" рассказывал, кому из знаков Зодиака повезет в год Черного Водяного Кролика. В числе счастливчиков 2023 года сразу трое зодиакальных персон.