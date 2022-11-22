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Какие цвета принесут успеха и счастье в 2023 году: талисманы по Китайскому гороскопу

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Счастливые цвета для представителей Китайского гороскопа
Счастливые цвета для представителей Китайского гороскопа. Фото Коллаж "Телеграфа"

В 2023 году следует избегать оранжевых и коричневых оттенков.

Покровителем Нового 2023 года станет Черный Водянок Кролик, который очень уважает труд и не любит ленивых людей. Поэтому в следующем году стоит быть максимально трудолюбивыми и отдаваться своему делу на полную. А если к этому прибавить еще и счастливый цвет, согласно вашего гороскопа, то дело и вовсе пойдет как по маслу.

Астрологи назвали цвета, которые помогут добиваться успеха и стать счастливыми в 2023 году все знакам Китайского гороскопа. Стоит отметить, что "в топе" красные, голубые, желтые, розовые и зеленые оттенки.

Счастливые цвета по Китайскому гороскопу для всех знаков:

  • Крыса — красный цвет.
  • Бык — небесно-голубой цвет.
  • Тигр — лаймово-зеленый.
  • Кролик — коралловый.
  • Дракон — цвет фуксии.
  • Змея — пурпурный.
  • Лошадь — серебристо-голубой цвет.
  • Коза — все оттенки зеленого.
  • Обезьяна — вишнево-красный цвет.
  • Петух — кобальтовый синий.
  • Собака — розовый.
  • Свинья — лавандовый цвет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кому из знаков Зодиака повезет в год Черного Водяного Кролика. В числе счастливчиков 2023 года сразу трое зодиакальных персон.

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#Знаки Зодиака #Талисман