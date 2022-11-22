Какие цвета принесут успеха и счастье в 2023 году: талисманы по Китайскому гороскопу

В 2023 году следует избегать оранжевых и коричневых оттенков.

Покровителем Нового 2023 года станет Черный Водянок Кролик, который очень уважает труд и не любит ленивых людей. Поэтому в следующем году стоит быть максимально трудолюбивыми и отдаваться своему делу на полную. А если к этому прибавить еще и счастливый цвет, согласно вашего гороскопа, то дело и вовсе пойдет как по маслу.

Астрологи назвали цвета, которые помогут добиваться успеха и стать счастливыми в 2023 году все знакам Китайского гороскопа. Стоит отметить, что "в топе" красные, голубые, желтые, розовые и зеленые оттенки.

Счастливые цвета по Китайскому гороскопу для всех знаков:

Крыса — красный цвет.

Бык — небесно-голубой цвет.

Тигр — лаймово-зеленый.

Кролик — коралловый.

Дракон — цвет фуксии.

Змея — пурпурный.

Лошадь — серебристо-голубой цвет.

Коза — все оттенки зеленого.

Обезьяна — вишнево-красный цвет.

Петух — кобальтовый синий.

Собака — розовый.

Свинья — лавандовый цвет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кому из знаков Зодиака повезет в год Черного Водяного Кролика. В числе счастливчиков 2023 года сразу трое зодиакальных персон.