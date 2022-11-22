Гороскоп на 23 ноября: семейный день, который поможет расслабиться и отдохнуть

Отличный день, чтобы перезагрузиться, отдохнуть, и уделить внимание своим родным.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 23 ноября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту среду.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Уделите внимание своей семье и любимому человеку, проведите с ними время, предложите свою помощь, даже если вас никто не просил. А вот вечер посвятите только себе: займитесь любимым хобби, сходите в бар с друзьями, почитайте книгу. На работе благоприятное время, чтобы заявить о себе.

Телец (21 апреля — 21 мая)

По возможности, отложите все свои дела и проведите день дома с семьей. Также обязательно встретьтесь с друзьями. Такая встреча поднимет вам настроение и придаст сил до конца недели. Звезды к вам благосклонны. Можете купить лотерейный билет — вам в эту среду несказанно везет. А вы знали, что Тельцы разводятся чаще всего?

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Очень благоприятный день. Возможна судьбоносная встреча или неожиданное событие, которое повлияет на вашу будущую жизнь. Смело знакомьтесь с новыми людьми, ищите новые контакты: все это поможет в будущем. Старайтесь не нервничать по пустякам.

Рак (22 июня — 22 июля)

Ожидайте скорых перемен в жизни, но не пытайтесь их ускорить. В этот день Раки могут быть подвержены приступам лени, и не стоит им сопротивляться. По возможности отлодите все дела, и устройте себе отдых. Прислушайтесь к интуиции, она подскажет вам ответы на интересующие вас вопросы.

Лев (23 июля — 23 августа)

Огненным Львам в этот день нужно стать ласковыми котиками. Не стоит рваться вперед и лезть по головам — расслабьтесь и отдохните от всей суеты. Возможны денежные поступления, возможно кто-то вернет вас старый долг. Хорошее время для перевоплощений: новая стрижка будет как никогда кстати.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Окружающие будут просить вашей помощи или советов; не отказывайте им в этом. Этот период благоприятен для отдыха и общения со своими близкими. В то же время вы можете решить много дел в домашнем хозяйстве или на даче. Ждите приятные новости вечером. Кстати, Девы всегда достигают финансового успеха.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Благоприятный день для Весов во всех сферах жизни. Однако лучше сконцентрироваться на каком-то одном, самом важном для вас вопросе и постараться продвинуться в его реализации. Чтобы снять накопившийся стресс, проведите спокойный вечер в кругу семьи, займитесь бытовыми делами.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

День, проведенный дома с семьей, поможет снять напряжение и поднимет настроение. Не стоит заниматься тяжелой работой или спортом, лучше посвятите его приятным домашним заботам. Не отказывайтесь от знакомства с "сыном маминой подруги". Вполне возможно, что этот человек изменит вашу жизнь.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Сложная проблема, которая беспокоит Стрельцов уже некоторое время, будет решена в этот день, главное посмотреть на нее с другой стороны. Обратите свой взгляд на старых знакомых или старые увлечения. Возможно, настоящая любовь ждет вас именно там. Вечером вас также ждут хороши новости. Добавим, что Стрельцы скоро сорвут куш.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Старые ненужные вещи в квартире давно ждут своего часа, и пришло время этим заняться. Освободите место для всего нового и очистите атмосферу в доме. По возможности уходите от споров с домашними, чтобы они не переросли в серьезный конфликт.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Чтобы избежать эмоциональных переживаний, ограничьте свое общение с друзьями и близкими. Эта среда — это именно тот день, когда вас лучше побыть наедине с собой и разобраться со своими мыслями. Такая разгрузка поможет вам восстановить свои силы и очистить разум.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Вашей работоспособности можно только позавидовать! Энергия, бьющая через край, поможет завершить начатые дела. А вот в личной жизни наступит затишье. Хотя на данный момент это и к лучшему. У вас появится время для себя — потратьте его с пользой.