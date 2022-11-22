Это удивительные эмпаты: названы самые чуткие знаки Зодиака

Раки, Рыбы и Скорпионы по-настоящему умеют проникнуться чувствами другого человека

Некоторые знаки Зодиака считаются самыми самовлюбленными и думают, что мир вращается вокруг них. Другие же представители зодиакальной дюжины тонко улавливают эмоции окружающих и умеют чувствовать боль и радость других. Таких людей мы называем эмпатами.

По словам астрологов, самые эмпатичные знаки Зодиака – Рыбы, Рак и Скорпион. Как пишет purewow, эта тройка настолько чуткая, что иногда слишком проникается переживаниями других и может брать чужие эмоции на себя.

Рыбы

Чрезвычайно чуткие знаки, которые почти не могут удержаться от принятия чувств других. Они всегда могут сказать, что чувствует близкий человек, что делает их друзьями, о которых вы только могли мечтать. К несчастью для них, они могут страдать от выгорания или эмоционального истощения из-за своей эмпатической натуры. Гороскоп для Рыб на сегодня читайте на сайте.

Рак

Один из самых чувствительных знаков зодиака. Как правило, очень эмоциональны, всегда знают, как относиться к эмоциям других. Иногда Раков могут воспринимать как угрюмых персон, но это лишь потому, что они пытаются обработать не только свои мысли и чувства, но и мысли и чувства окружающих. Каким будет этот день для Рака, узнайте в гороскопе на сегодня.

Скорпион

Эмпат, хорошо разбирающийся не только в своих чувствах, но и в чувствах других. Скорпионы склонны чувствовать себя подавленными по своей эмпатической природой, поэтому они предпочитают уютные посиделки и небольшие собрания диким вечеринкам или концертам. Что ждет Скорпиона сегодня, расскажет ежедневный гороскоп.

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