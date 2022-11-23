Когда закончатся отключения электроэнергии в Украине: таролог назвала дату

Ждать осталось совсем недолго.

Из-за массированных обстрелов россиянами критической инфраструктуры в Украине были введены графики потенциальных отключений света, и теперь на ряду с волнующим всех украинцем вопросом "Когда закончится война" стала еще одна проблема — "Когда прекратятся отключения света".

На этот вопрос ответила известный таролог Людмила Хомуловская. В интервью Славе Демину она рассказала, что уже в январе 2023 года ситуация со светом в Украине стабилизируется, однако полностью проблема еще не уйдет.

"На каком-то определенном уровне оно (отключение — ред.) прекратится уже в январе, а в марте 2023 года проблем со светом вообще не будет. Весной обещают все отстроить или каким-то образом привести все в порядок. В марте нас ждет победа над светом, над авариями" — отметила эксперт.

Ранее, согласно раскладу Таро экстрасенса Рубины Цибульской, ситуация на фронте будет напряженной, но в пользу украинских Вооруженных сил.

Недавно астролог Сергей Кобзар заявил, что конец войны не будет моментальным. По словам астроэксперта, победа Украины будет идти "слоями".