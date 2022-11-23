Какие знаки Зодиака разбогатеют в 2023-м году: названа тройка счастливчиков

В 2023 году Скорпионам улыбнется финансовая удача

Некоторым знакам Зодиака крупно повезет в год Кролика-2023. Так, астрологи называют тройку счастливчиков, которые обретут богатство уже в следующем году.

Скорпион

В 2023 году Скорпионам улыбнется финансовая удача. Радостное событие произойдет в середине текущего года. О себе дадут знать старые проекты, а также влиятельные спонсоры. Вторым удачным периодом для Скорпионов станет конец года. Звезды обещают солидные денежные премии, ценные подарки от коллег и щедрые знаки от родственников, пишет "Клубер".

Близнецы

Для Близнецов 2023 год откроет удивительные возможности. Все финансовые сделки будут проходить, как по маслу. Звезды советуют Близнецам не довольствоваться малым, а расширять горизонты. Чтобы получить от своего дела максимум выгоды, нужно искать новых деловых партнеров и уделить внимание грамотному менеджменту. Так к концу года можно заметно приумножить свое состояние.

Водолей

В результате смены работы и поиска дополнительных возможностей доход Водолеев в 2023 году резко возрастет. Перед ними замаячат новые перспективы. Теперь Водолеи наконец-то смогут позволить себе совершить заветные покупки или отправиться в интересное путешествие.

Ранее "Телеграф" писал, какие знаки Зодиака самые убедительные и уговорят на любую авантюру.