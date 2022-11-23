Новолуние 24 ноября навсегда изменить жизнь этих знаков Зодиака: начнется "белая полоса"

Эта тройка сможет реализовать все свои идеи и мечты

В четверг, 24 ноября, состоится последнее Новолуние этой осени, которое пройдет под созвездием Стрельца. Этот период несет много изменений в жизни всех представителей гороскопа, при чем все они положительные. Одних ждет сказочное богатство, а у других начнется "белая полоса" в жизни.

Астрологи выделили представителей троих знаков Зодиака, которые станут главными счастливчиками этого новолуния. "Белая полоса" ждет людей рожденных под созвездиями Весов, Скорпионов и Стрельцов.

Весы

Ваша "белая полоса" касается вашей работы. Если у вас был какой-то конфликт с коллегами или начальством, он благополучно завершится. Вполне возможно, что со своей должности уйдет человек, который и был причиной раздоров в коллективе. В принципе все будет идти как по маслу. Вас ждут успешные проекты и новые возможности. Как проходит сегодняшний день у Весов, узнайте из их гороскопа.

Скорпион

А Скорпионов ждет "белая полоса" в личной жизни. Если вы все еще одиноки, то вскоре вы встретите "своего" человека, который изменит ваш мир и вашу жизнь. Готовьтесь к романтическим свиданиям и приятным сюрпризам. Это кстати, касается и Скорпионов, которые уже состоят в паре. Что сулят звезды этому знаку – узнайте в гороскопе Скорпиона на сегодня.

Стрелец

Перед Стрельцами постанет важная задача — найти свою цель и начать идти к ней. Как только вы начнете делать первые шаги к своей мечте, удача и успех подхватят вас, помогая во всех ваших начинаниях. Если же никаких "движений" звезды не обнаружат, то на их помощь рассчитывать не стоит. Что выпало на долю Стрельца сегодня, читайте в гороскопе на этот день.

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