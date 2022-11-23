Гороскоп на 24 ноября: день хороших новостей и полезных новых знакомств

Отличный день, чтобы заняться своей карьерой

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 24 ноября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот четверг.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Положительный день для того, чтобы начать собственное дело. Это может быть как бизнес по специальности, так и продвижение с помощью хобби. Удачным также будет смена имиджа, но не кардинальная. Вечер стоит провести в компании друзей — они помогут вам расслабится и зарядят вас энергией.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Чем активнее вы будете в этот четверг, тем больше вам удастся сделать. Ваша энергия будет настолько высокой, что даже самые сложные задачи и проблемы будут решаться в два счета. Также вас ждут перемены в личной жизни: одиноких ждет судьбоносная встреча, а тех, кто в паре — новый уровень в отношениях.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

День, когда нужно сосредоточиться только на своих планах и желаниях. Звезды готовы вас поддержать, но вам придется стать немного эгоистичным. Чтобы немного сгладить ситуацию, вечер проведите со своими близкими, порадуйте их вкусным ужином или небольшими подарками. Также вас ждут хорошие новости.

Рак (22 июня — 22 июля)

Не отказывайтесь от знакомств — все с кем вы познакомитесь в этот четверг могут помочь вам в продвижении по карьерной лестнице. А одинокие представители знака могут встретить вторую половинку. Прислушивайтесь к интуиции — она подскажет верный путь. Добавим, что Ракам зима подарит бурный роман.

Лев (23 июля — 23 августа)

Лучшим решением будет спланировать свой день с самого утра, создав для себя максимально комфортные условия. Успешно будет складываться работа в тех делах, с которыми вы давно знакомы. Поэтому лучше начинать именно с них. Ближе к вечеру вас ждет финансовое вознаграждение.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Удачный день, чтобы продемонстрировать свои лидерские качества и способности. Не бойтесь брать все в свои руки — ваша целеустремленность и настойчивость очень понравится начальству. Вас ждет большой проект, которые вполне может перерасти в повышение в должности, и соответственно заработной платы. Кстати, Девы обречены на богатство.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Хороший день, чтобы увеличить свои доходы. Не упустите возможности поговорить о повышении со своим начальством, или же присмотритесь к более высокооплачиваемой работе. Принимать правильные решения в этот день вам поможет ваша интуиция, не пренебрегайте ее "советами".

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Вам необычайно повезет в этот четверг, но только в том случае, если вы не будете лениться. Более того, лучше всего и вовсе брать инициативу в свои руки в любой ситуации: будь это проекты на работе, или знакомство с кем-то симпатичным. Кстати знакомства, которые вы заведете 24 ноября будут очень полезными.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Успех вашего дня будет зависеть от вашего настроения, поэтому всеми возможными способами не давайте себе грустить. Займитесь чем-нибудь приятным и позитивным. Вечером уделите время своей семье — у них для вас есть очень хорошие новости. Также готовьтесь к сюрпризу от второй половинки.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Благодаря удачному расположению звезд, Козероги смогут избежать многих ошибок в этот день. Более того, все дела будут завершаться быстро и с хорошим результатом. Подходящее время, чтобы начинать новые дела. Вечер лучше провести за просмотром веселой комедии или чтением книги, чтобы расслабится. А вы знали, что Козероги всегда выигрывают споры?

Водолей (20 января — 19 февраля)

Креативность в этот четверг только приветствуется — неординарный подход к выполнению своей работы придется по душе вашему начальству. А это значит, что вас ждет солидна премия. Хороший день, чтобы заняться творчеством. Вполне возможно, что ваше хобби станет вашим дополнительным заработком.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

24 ноября вас ждет очень важная встреча, которая кардинально повлияет на вашу судьбу, и в особенности на карьеру. Разрешаются все способы влияния на нового знакомого, главное "заманить" его в свои сети. Вечер — это идеальное время отдыха и расслабления. Отложите все дела и насладитесь тишиной и спокойствием.