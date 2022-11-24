"Хотят, чтобы было максимально тяжело": таролог предупредила об опасности на новогодние праздники

Эксперт отметила, что украинские защитники сделают все, чтобы не дать рф испортит украинцам праздники

Известный астролог и таролог Людмила Хомутовская, которая ранее обнадежила прогнозом по поводу отключений электроэнергии, рассказала, испортит ли рф и российские обстрелы украинцам новогодние праздники. Увы, но попытки будут.

Об этом астроэксперт рассказала в интервью Славе Демину. Хомутовская отметила, что в период новогодних праздников российские оккупанты будут периодически устраивать террор бомбежками с целью сломить украинский народ.

"Будут. Они придерживают какое-то количество (оружия, — ред), именно чтобы людям было максимально тяжело в Новый год" — отметила таролог.

При этом Людмила добавила, что украинские защитники смогут сделать все, чтобы цели рф не были достигнуты. Украинская ПВО будет успешно сбивать все ракеты, которые будут лететь со стороны страны-агрессора.

Ранее, согласно раскладу Таро экстрасенса Рубины Цибульской, ситуация на фронте будет напряженной, но в пользу украинских Вооруженных сил.

Недавно астролог Сергей Кобзар заявил, что конец войны не будет моментальным. По словам астроэксперта, победа Украины будет идти "слоями".