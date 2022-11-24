Разбогатеют или обретут семейное счастье: три знака Зодиака, которых в 2023-м году ждет неземная удача

Жизнь кардинально изменится лишь в случае, если Близнецы пойдут на риск

Некоторым знакам Зодиака крупно повезет в год Кролика-2023. Так, астрологи называют тройку счастливчиков, которые обретут несметное богатство или устроят свое семейное счастье в 2023-м году.

РАК

В том случае если Раки послушают свою интуицию и сменят профессию в 2023 году, то смогут хорошо заработать. Да, путь будет нелегким, но Рак способен его осилить, ведь желание повысить уровень своей жизни очень велик. В личных отношениях настанет момент сказать "прощай" отжившим отношениям. Грустить Раки будут немного. В награду они получат любовь всей жизни.

ДЕВА

Людей, рождённых под этим знаком, в грядущем 2023 году ждут глобальные перемены. Появится шанс показать миру накопленный потенциал. Им доверят ответственный проект, гонорар за который значительно увеличит их бюджет. На любовном фронте их ждёт крушение старых жизненных установок. Но переосмысление своего поведения, позволит рассмотреть в своём окружении того самого человека, с которым один раз и на всю жизнь.

БЛИЗНЕЦЫ

Жизнь кардинально изменится лишь в случае, если представители этого знака пойдут на риск. Вероятно, придётся уйти с нелюбимой работы и даже переехать в другой город. В новой обстановке откроются и новые, более широкие возможности. Более того, именно в новом месте они встретят человека, с которым захотят связаться свою судьбу.

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