Новолуние 24 ноября оставит без денег три знака Зодиака: кому придется опустошать кошелек

Для этой тройки новолуние не пройдет бесследно.

Четверг 24 ноября — это день, когда проходит последнее Новолуние этой осени. Это небесное событие значительно повлияет на каждого человека, только одних ждет сказочное богатство и "белая полоса" в жизни, то другим придется "заплатить".

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые останется с пустым кошельком после новолуния. Финансовые неудачи ждут Овнов, Тельцов и Близнецов.

Овен

Представителей этого знака Зодиака ждут траты, связанные с покупкой подарков, а также с решением каких-то бытовых проблем. Готовьтесь к тому, что придется тратиться на ремонт или на покупку новой техники. Это все станет причиной высоких расходов в конце ноября. Гороскоп для Овна на сегодня читайте на сайте.

Телец

А вот Тельцы отдадут все свои сбережения добровольно и при чем приятно. Это могут быть обновки гардероба, какие-то гаджеты или бытовая техника. Также деньги могут уйти и на небольшие путешествия. Несмотря на то, что к концу месяца Тельцы будут совсем без денег, но они будут счастливы. Гороскоп для Тельца на сегодня, читайте на сайте.

Близнецы

Близнецам придется отвечать за все свои обещания, и именно туда и уйдут все средства. Деньги будут уходить на подарки, особенно для своих родных и любимых. А поскольку желание удивить будет зашкаливать, скорее всего, что презенты будут достаточно дорогими. Что ждет Близнецов сегодня, узнайте в гороскопе на день.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака начнут жизнь с чистого листа в новом году, о чем говорит гороскоп на 2023 год.