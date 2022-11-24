Гороскоп на 25 ноября: кого-то ждут хорошие новости, а кого-то приятные романтические сюрпризы

Всех знаков Зодиака ждет достаточно положительный день, который принесет много хороших новостей

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 25 ноября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту пятницу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

День идеально подходит для новых начинаний и новых стартов. Вы сможете избавиться от того, что вас сдерживало. На вашем пути появятся новые возможности, чтобы сформировать и изменить свою жизнь. Хорошее время для покупки нового автомобиля и других активов для удовлетворения домашних нужд.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцам 25 ноября нужно похвалить себя за все дела, которые уже сделаны и за успех, которого они добились. Это добавит позитива и усилит желание двигаться дальше. Сегодня хороший день, чтобы подумать о любых инвестициях. Вечером дайте себе немного расслабиться. А вы знали, что Тельцы разводятся чаще всего?

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Проведите этот день в тихой и спокойной обстановке своего дома — посмотрите какой-нибудь фильм или почитайте книгу. По возможности откажитесь от любой работы, если возможно, то возьмите отгул. На протяжении дня ожидайте хорошие новости, связанные с вашей семьей и друзьями.

Рак (22 июня — 22 июля)

Выделите этот день для удовольствий и радостных моментов. По возможности проведите время с любимым человеком или в компании близких друзей. Это вас взбодрит. Носите сегодня синий цвет в какой-то части своей одежды, это привлечет положительную энергию.

Лев (23 июля — 23 августа)

В этот день стоит уделить время людям, которые помогли вам в начале вашего пути, участвовали в решении важных проблем. Навестите родителей, поговорите с ними откровенно, покажите, что они важны для вас. Это позволит почувствовать настоящую любовь и поддержку.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Если есть такая возможность, проведите день уединенно, вдали от рабочих проблем. Подумайте о последних событиях, о том, что вам предстоит, составьте долгосрочный план действий. Вечером хорошо расслабиться перед телевизором или почитать интересную книгу. Кстати, Девы всегда достигают финансового успеха.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Пришло время заняться собой и своим здоровьем. Сходите или запишитесь в спортзал, подумайте о диете и здоровом рационе, больше бывайте на свежем воздухе. Правильное питание и четкий распорядок дня добавят вам собранности и энергии. Вечером ждите романтический сюрприз от любимого человека.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Этот день посвящен переменам. Вы можете вступить в контакт с кем-то, кто внесет существенные изменения в вашу жизнь, или познакомит вас с другими людьми, которые могут вызвать эти изменения. Вечером не помешает выбраться куда-нибудь с друзьями или со второй половинкой.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Это день, чтобы внести изменения в вашу профессиональную и финансовую жизнь! Так что, если у вас есть такие планы, просто позвольте себе быть свободным. Вам будет легко найти подход к топ-менеджерам и эффективно донести до них свои мысли. Это лучший шанс максимизировать свой доход от вашего работодателя. Добавим, что Стрельцы скоро сорвут куш.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Все, что вы хотели в своей карьере, придет к вам сегодня. Будь то слава, власть, деньги или положение, сейчас вы находитесь в идеальном положении, чтобы получить все. Просто помните, что нужно не переставать усердно работать и уважать мнение других людей, и все, ради чего вы работали, наконец станет вашим.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Благоприятный день для Водолеев. Можно смело назначать деловые встречи или переговоры. Общение дается легко и вы, несомненно, найдете много новых полезных контактов. Однако не все коллеги настроены к вам доброжелательно, будьте внимательны.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Романтическое настроение будет целый день сопровождать Рыб. 25 ноября прекрасное время для налаживания личной жизни, свиданий и объяснений в любви. Будьте смелее в своих желаниях, покажите свои чувства и заинтересованность в партнере. Вечером ждите хороших новостей.