Гороскоп на 26 ноября: идеальный день, чтобы забыть обо всех неудачах и сфокусироваться на светлом будущем

В эту субботу звезды и планеты в полной гармонии, поэтому знакам Зодиака стоит не упускать счастливую возможность стать лучшими версиями самих себя

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 ноября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту субботу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Астрологи советуют Овнам в эту субботу прислушиваться к своему сердцу. 26 ноября ваша интуиция будет очень мощной и поможет пройти сквозь любые трудности. Стоит начать день с уборки и наведения порядка. Это поможет настроиться на позитивный лад и окружить себя правильной энергетикой.

Телец (21 апреля — 21 мая)

В течение этой субботы Тельцам следует заняться очищением дома от ненужных вещей и старого хлама. В выигрыше 26 ноября окажется тот представитель знака Зодиака, кто может увлеченно работать над важным делом. Лучшее средство адаптации к сменяющимся жизненным обстоятельствам — заинтересованность, которая заставит замолчать врагов.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

В такие дни, как эта суббота, ночные светила помогают знакам Зодиака найти свое призвание и новые увлечения. Близнецам в этот день нужно только остро этого нуждаться. Это насыщенный удачей день, в который можно загадывать желания, ставить перед собой новые цели и задачи.

Рак (22 июня — 22 июля)

Только тот Рак, кто готов к решительным шагам, имеет в эту субботу все шансы получить свое. Даже в спорных делах решимость поможет вам добиться справедливости, обнаружить ловушки, устранить тайных недоброжелателей. Дисциплина в этот день станет лучшим другом Раков. Кстати, Раки в 2023 году смогут хорошо заработать.

Лев (23 июля — 23 августа)

Астрологи рекомендуют Львам заняться делами, ведь это достаточно продуктивный день. Ночные светила улучшат память и внимание. Большие успехи могут ожидать Львов творческих профессий и всех тех, кто работает интеллектуально. Ваша интуиция в этот день точно не обманет, так что смело пользуйтесь ею.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Очень благоприятный день на этой неделе у Дев. В первой половине дня можно будет ощутить позитивное воздействие ночных светил. Чтобы не отпугнуть удачу, в эту субботу стоит избавиться от стереотипного мышления. Астрологи рекомендуют провести вечер согласно планам — вас ничто не побеспокоит в это время.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Это идеальный день у Весов для самоанализа, работы над ошибками. В такие дни, как эта суббота, очень полезно желание стать лучшей версией себя. Главное — не упускать деталей из вида, поскольку важна каждая мелочь, каждое брошенное слово. Вечером возможно появление нежданных, но приятных гостей.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

В сфере любви и отношений в эту субботу тишь да гладь. Ночные светила в очень удачном для вас положении, поэтому пора наконец-то забыть обо всех неудачах. День 26 ноября может стать приятным и продуктивным, особенно если Скорпионы не станут искать виновных в своих невинных проколах. А вы знали, что Скорпион — самый чуткий знак Зодиака?

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Пришло время для смены приоритетов. Если Стрельцам очень хочется изменить что-то в своей жизни, астрологи советуют поставить это на первую строчку по важности. На работе полезно заняться документацией, где потребуется внимание к деталям. Решительность поможет стать победителями и закончить день на позитивной ноте.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогам в эту субботу важно сохранять душевное равновесие и всячески укреплять свой внутренний духовный стержень. В отношениях с окружающими вас людьми лучше всего следовать этикету, советуют астрологи: будет проще искать и предлагать помощь, общаться с любимым человеком, руководством.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Стабильность в делах в эту субботу поднимет настроение Водолеям, поэтому не стоит недооценивать свои успехи в рутинной работе. Ночные светила 26 ноября будут на вашей стороне. Не нужно искать скрытый смысл во всем происходящем: звезды и планеты хотят помочь, поэтому всё, что будет происходить, пойдет в итоге на пользу. Добавим, что перед Водолеями в 2023 году замаячат новые перспективы.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Рыбам в эту субботу стоит расслабиться, отдохнуть. Это поможет победить внутреннюю дисгармонию и накопленные обиды. Многим будет приятно ощутить себя частью коллектива, получить одобрение или ценный совет. Вечер стоит провести в компании близких людей, заодно укрепив веру в себя.