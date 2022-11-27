Получат шанс изменить свою жизнь к лучшему: названы главные счастливчики недели по знаку Зодиака

Этих знаков Зодиака ждет удивительная неделя

Впереди нас ждет последняя неделя, а точнее несколько дней, осени 2022 и начало зимней поры. Эту неделю, с 28 ноября по 4 декабря, астрологи не советуют спускать со счетов, ведь этот период станет особенно успешным для некоторых знаков Зодиака.

Отмечается, что перемен к лучшему могут ждать два знака Зодиака. И этими счастливчиками стали рожденные под созвездиями Овна и Стрельца.

Овен

Овны смогут всего за одну неделю обрести долгожданное счастье и кардинально поменять свою жизнь в лучшую сторону. Главное, что нужно сделать, так это определиться со своими дальнейшими целями и задачами, и тогда все пойдет как по маслу. Чем быстрее вы это сделаете, тем быстрее изменения придут в вашу жизнь. Гороскоп для Овна на сегодня читайте на сайте.

Стрелец

На этой неделе Стрельцы будут отлично замотивированы, что поможет им добиваться желаемого. Главное поставить перед собой цель и идти к ней. Обязательно прислушивайтесь к своей интуиции, ведь только она знает, как вам найти путь к счастью. Отличный период для свиданий и новых знакомств. Что выпало на долю Стрельца сегодня, читайте в гороскопе на этот день.

Ранее "Телеграф" писал о талисманах 2023 года для каждого знака Зодиака, которые помогут привлечь счастье, удачу и любовь.