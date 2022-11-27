Ретроградный Меркурий в декабре: названы самые опасные дни

В эти дни стоит быть максимально осторожными

Последний месяц 2022 года принесет не только счастье и любовь, но и достаточно сложные и даже опасные дни. В эти даты можно с легкостью рассориться с близкими, потерять деньги и работу, а также погрязнуть в других проблемах.

Астрологи отмечают, что уже с начала месяца придется столкнуться с неприятностями, а после будет небольшое "затишье". И увы, но конец месяца также будет достаточно сложным. Но если проявлять бдительность и заранее подготовиться к возможным проблемам, все пройдет "гладко".

Самые опасные дни в декабре 2022 года

6 декабря — день принесет усталость и снижение продуктивности. Также стоит остерегаться сплетен.

10 декабря — день сплошных неудач. Особенно пострадают те, кто слишком любит деньги и славу. В этот день "обострится" жадность, эгоизм и даже повысится нервозность.

— день сплошных неудач. Особенно пострадают те, кто слишком любит деньги и славу. В этот день "обострится" жадность, эгоизм и даже повысится нервозность. 21 декабря — день грусти, уныния и излишней эмоциональности. Будьте готовы к скандалам и спорам. Опасайтесь агрессивных людей.

— день грусти, уныния и излишней эмоциональности. Будьте готовы к скандалам и спорам. Опасайтесь агрессивных людей. 29 декабря — самым опасным день в последнем месяце 2022 года. В этот день начинается ретроградное движение Меркурия. Не стоит верить новым знакомым, опасайтесь посторонних людей и старайтесь никому не рассказывать о своих планах.

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