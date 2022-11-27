Гороскоп на 28 ноября: кого-то ждут сюрпризы, а кого-то хорошие новости
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Сегодня звезды сулят вам прорыв по всем направлениям.
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 28 ноября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот понедельник.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Постарайтесь разобраться в себе и в своих мыслях. Ограничьте общение даже с близкими людьми, проведите день в тишине и уединении. Так вы сконцентрируетесь на важных вещах и избежите бесполезных разговоров или споров. Не забывайте одеваться по погоде.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Обычно Вы предпочитаете заранее планировать все свои действия в личной жизни, но 28 ноября Вам будет лучше дать волю спонтанной стороне своей натуры. Не сдерживайте полет своего воображения и не бойтесь претворять в жизнь самые смелые и необычные идеи.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
У Вас будет особенно много дел и забот, но Вы не допустите, чтобы это обстоятельство сказывалось на Вашей личной жизни. Вы являетесь достаточно изобретательным и предприимчивым человеком, чтобы найти способ не только переделать все возложенные на Вас дела, но и уделить время романтическому общению с партнером.
Рак (22 июня — 22 июля)
День обещает быть насыщенным приятными событиями. В этот период будьте готовы принимать неожиданные подарки. Также вас могут ожидать неожиданные приятные новости, и удивят близкие люди. Звезды рекомендуют встречаться с людьми, которые вам интересны, в которых вы заинтересованы. Кстати, Раки в 2023 году смогут хорошо заработать.
Лев (23 июля — 23 августа)
На работе 28 ноября уделяйте больше внимания деталям и нюансам, от них во многом зависит ваш успех. Также Львам будет полезно сделать уборку в доме, убрать старые вещи и освободить место для новых. Больше слушайте близкого человека, проявите участие. Хороший день для шопинга.
Дева (24 августа — 23 сентября)
День подходит для планирования и разработки дальнейших действий. Сейчас Девы хорошо видят все перспективы и пути их достижения. Уборка в доме будет способствовать притяжению позитивной энергии и улучшит ваше самочувствие. Вечер проведите в компании любимого человека, у него/нее для вас сюрприз.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Хороший день, однако вам не следует суетиться без причины. В это время важно сохранять уверенность в собственных силах и не реагировать эмоционально на то, что может происходить вокруг вас. Вечером вас могут ожидать интересные встречи. О себе напомнят давние знакомые.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
В этот день не исключены удачные совпадения, возможен счастливый перелом в судьбе, если вы не побоитесь перемен. Также звезды советуют привести в порядок текущие дела, требующие немедленного решения. Романтические поездки и разговоры по душам сделают этот период особенно радостным. А вы знали, что Скорпион — самый чуткий знак Зодиака?
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Беседа со случайно встреченным человеком может дать вам ценные идеи или подсказать ответ на давно мучивший вопрос. Постарайтесь больше слушать окружающих. С родными возможны ссоры и выяснения отношений. Разговаривайте спокойно, проявите заинтересованность.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Желание отдохнуть и расслабиться перед телевизором будет одолевать Козерогов с самого утра. Закончите все важные дела до обеда, а потом займитесь любимым делом или просто погуляйте на свежем воздухе. Это вернет вам силы и поднимет настроение. Вечером вас ждут хорошие новости.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Если вы начали работать над проектом, не отказывайтесь и не бросайте работу на полпути. Это может принести больше проблем в будущем. Займитесь своим здоровьем, устройте разгрузочный день, пейте витамины, посетите тренажерный зал. Это приведет вас в тонус. Добавим, что перед Водолеями в 2023 году замаячат новые перспективы.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Не прячьтесь от проблем или сложных разговоров. Лучше решить все спорные вопросы откровенным объяснением; проявите настойчивость. В личной жизни все складывается удачно: можно строить планы и наслаждаться временем, проведенным вместе с любимым человеком.