Укр

Гороскоп на 28 ноября: кого-то ждут сюрпризы, а кого-то хорошие новости

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Гороскоп на 28 ноября 2022 года
Гороскоп на 28 ноября 2022 года. Фото Телеграф

Сегодня звезды сулят вам прорыв по всем направлениям.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 28 ноября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот понедельник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Постарайтесь разобраться в себе и в своих мыслях. Ограничьте общение даже с близкими людьми, проведите день в тишине и уединении. Так вы сконцентрируетесь на важных вещах и избежите бесполезных разговоров или споров. Не забывайте одеваться по погоде.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Обычно Вы предпочитаете заранее планировать все свои действия в личной жизни, но 28 ноября Вам будет лучше дать волю спонтанной стороне своей натуры. Не сдерживайте полет своего воображения и не бойтесь претворять в жизнь самые смелые и необычные идеи.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

У Вас будет особенно много дел и забот, но Вы не допустите, чтобы это обстоятельство сказывалось на Вашей личной жизни. Вы являетесь достаточно изобретательным и предприимчивым человеком, чтобы найти способ не только переделать все возложенные на Вас дела, но и уделить время романтическому общению с партнером.

Рак (22 июня — 22 июля)

День обещает быть насыщенным приятными событиями. В этот период будьте готовы принимать неожиданные подарки. Также вас могут ожидать неожиданные приятные новости, и удивят близкие люди. Звезды рекомендуют встречаться с людьми, которые вам интересны, в которых вы заинтересованы. Кстати, Раки в 2023 году смогут хорошо заработать.

Лев (23 июля — 23 августа)

На работе 28 ноября уделяйте больше внимания деталям и нюансам, от них во многом зависит ваш успех. Также Львам будет полезно сделать уборку в доме, убрать старые вещи и освободить место для новых. Больше слушайте близкого человека, проявите участие. Хороший день для шопинга.

Дева (24 августа — 23 сентября)

День подходит для планирования и разработки дальнейших действий. Сейчас Девы хорошо видят все перспективы и пути их достижения. Уборка в доме будет способствовать притяжению позитивной энергии и улучшит ваше самочувствие. Вечер проведите в компании любимого человека, у него/нее для вас сюрприз.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Хороший день, однако вам не следует суетиться без причины. В это время важно сохранять уверенность в собственных силах и не реагировать эмоционально на то, что может происходить вокруг вас. Вечером вас могут ожидать интересные встречи. О себе напомнят давние знакомые.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

В этот день не исключены удачные совпадения, возможен счастливый перелом в судьбе, если вы не побоитесь перемен. Также звезды советуют привести в порядок текущие дела, требующие немедленного решения. Романтические поездки и разговоры по душам сделают этот период особенно радостным. А вы знали, что Скорпион — самый чуткий знак Зодиака?

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Беседа со случайно встреченным человеком может дать вам ценные идеи или подсказать ответ на давно мучивший вопрос. Постарайтесь больше слушать окружающих. С родными возможны ссоры и выяснения отношений. Разговаривайте спокойно, проявите заинтересованность.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Желание отдохнуть и расслабиться перед телевизором будет одолевать Козерогов с самого утра. Закончите все важные дела до обеда, а потом займитесь любимым делом или просто погуляйте на свежем воздухе. Это вернет вам силы и поднимет настроение. Вечером вас ждут хорошие новости.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Если вы начали работать над проектом, не отказывайтесь и не бросайте работу на полпути. Это может принести больше проблем в будущем. Займитесь своим здоровьем, устройте разгрузочный день, пейте витамины, посетите тренажерный зал. Это приведет вас в тонус. Добавим, что перед Водолеями в 2023 году замаячат новые перспективы.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Не прячьтесь от проблем или сложных разговоров. Лучше решить все спорные вопросы откровенным объяснением; проявите настойчивость. В личной жизни все складывается удачно: можно строить планы и наслаждаться временем, проведенным вместе с любимым человеком.

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