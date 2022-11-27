Гороскоп на 28 ноября: кого-то ждут сюрпризы, а кого-то хорошие новости

Сегодня звезды сулят вам прорыв по всем направлениям.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 28 ноября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот понедельник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Постарайтесь разобраться в себе и в своих мыслях. Ограничьте общение даже с близкими людьми, проведите день в тишине и уединении. Так вы сконцентрируетесь на важных вещах и избежите бесполезных разговоров или споров. Не забывайте одеваться по погоде.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Обычно Вы предпочитаете заранее планировать все свои действия в личной жизни, но 28 ноября Вам будет лучше дать волю спонтанной стороне своей натуры. Не сдерживайте полет своего воображения и не бойтесь претворять в жизнь самые смелые и необычные идеи.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

У Вас будет особенно много дел и забот, но Вы не допустите, чтобы это обстоятельство сказывалось на Вашей личной жизни. Вы являетесь достаточно изобретательным и предприимчивым человеком, чтобы найти способ не только переделать все возложенные на Вас дела, но и уделить время романтическому общению с партнером.

Рак (22 июня — 22 июля)

День обещает быть насыщенным приятными событиями. В этот период будьте готовы принимать неожиданные подарки. Также вас могут ожидать неожиданные приятные новости, и удивят близкие люди. Звезды рекомендуют встречаться с людьми, которые вам интересны, в которых вы заинтересованы. Кстати, Раки в 2023 году смогут хорошо заработать.

Лев (23 июля — 23 августа)

На работе 28 ноября уделяйте больше внимания деталям и нюансам, от них во многом зависит ваш успех. Также Львам будет полезно сделать уборку в доме, убрать старые вещи и освободить место для новых. Больше слушайте близкого человека, проявите участие. Хороший день для шопинга.

Дева (24 августа — 23 сентября)

День подходит для планирования и разработки дальнейших действий. Сейчас Девы хорошо видят все перспективы и пути их достижения. Уборка в доме будет способствовать притяжению позитивной энергии и улучшит ваше самочувствие. Вечер проведите в компании любимого человека, у него/нее для вас сюрприз.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Хороший день, однако вам не следует суетиться без причины. В это время важно сохранять уверенность в собственных силах и не реагировать эмоционально на то, что может происходить вокруг вас. Вечером вас могут ожидать интересные встречи. О себе напомнят давние знакомые.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

В этот день не исключены удачные совпадения, возможен счастливый перелом в судьбе, если вы не побоитесь перемен. Также звезды советуют привести в порядок текущие дела, требующие немедленного решения. Романтические поездки и разговоры по душам сделают этот период особенно радостным. А вы знали, что Скорпион — самый чуткий знак Зодиака?

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Беседа со случайно встреченным человеком может дать вам ценные идеи или подсказать ответ на давно мучивший вопрос. Постарайтесь больше слушать окружающих. С родными возможны ссоры и выяснения отношений. Разговаривайте спокойно, проявите заинтересованность.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Желание отдохнуть и расслабиться перед телевизором будет одолевать Козерогов с самого утра. Закончите все важные дела до обеда, а потом займитесь любимым делом или просто погуляйте на свежем воздухе. Это вернет вам силы и поднимет настроение. Вечером вас ждут хорошие новости.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Если вы начали работать над проектом, не отказывайтесь и не бросайте работу на полпути. Это может принести больше проблем в будущем. Займитесь своим здоровьем, устройте разгрузочный день, пейте витамины, посетите тренажерный зал. Это приведет вас в тонус. Добавим, что перед Водолеями в 2023 году замаячат новые перспективы.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Не прячьтесь от проблем или сложных разговоров. Лучше решить все спорные вопросы откровенным объяснением; проявите настойчивость. В личной жизни все складывается удачно: можно строить планы и наслаждаться временем, проведенным вместе с любимым человеком.