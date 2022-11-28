"Бои там будут серьезные": астролог назвала дату возвращения Донбасса в состав Украины

Эксперт отмечает, что все оккупированные территории будут возвращены

Астролог Наталья Власенко, которая ранее рассказала, как и когда умрет российский диктатор путин, поделилась еще одним своим прогнозом. В этот раз она затронула тему Донбасса и его возвращения в состав нашей страны.

В интервью УНИАН, Власенко отметила, что ситуация на Луганщине и в Донецке очень отличается. И если за Луганск будет достаточно серьезное противостояние, то на Донетчине ситуация совершенно другая.

"Вероятно, что Луганщина станет одним из последних регионов, освобожденных от оккупантов. Продвижения там могут идти, но вероятность возвращения всей Луганской области уменьшается с июня по сентябрь 2023 года. Однако тенденция может резко измениться в апреле в положительную сторону" — отметила астролог.

Относительно Донецка Власенко отметила, что первые важные продвижения припадают на январь-февраль 2023 года, и в период с мая по сентябрь, скорее всего, пойдут новости, что область окончательно освободили.

"Мы точно вернем себе Донецк, юг Украины, Крым во взвешенном состоянии, по Луганску очень сложно, бои там будут серьезные" — добавила Наталья.

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