Кого ждует любовь, а кого - большие деньги: гороскоп на год Черного Кролика для всех знаков зодиака

Гороскоп 2023 сулит представителям водной стихии возможность резких поворотов в жизни

Звезды обещают некоторым знакам Зодиака большую удачу в год Кролика-2023. Что ждать каждому знаку Зодиака в новом году, читайте в гороскопе.

Овен

Год Водяного Кролика будет для представителей этого знака удачным и продуктивным, пишет "Клубер". Так что можно приступить к осуществлению грандиозных планов. Если приложить достаточно усилий, все задуманное обещает сбыться.

Не стоит упускать время, пора воплощать в жизнь новые идеи. Овны привыкли идти напролом. Поэтому и в будущем году они не станут бездействовать. Перемены будут только к лучшему, если взять инициативу в свои руки.

Телец

Год под покровительством Черного Кролика пройдет не очень спокойно, зато вполне успешно и стабильно. Представителей данного знака ждет множество положительных моментов.

Им будет везти во всех сферах жизни. Врожденное упрямство и трудолюбие поможет достичь желаемого результата. Тельцам рекомендуется провести отпуск с друзьями и родней, чтобы запечатлеть это событие в памяти.

Близнецы

Будущий год наполнит Близнецов неиссякаемой энергией. Они будут готовы свернуть горы. К тому же, для представителей этого знака наступило время, чтобы найти собственное счастье. Близнецы не боятся окунаться в омут с головой.

Они легко смогут отыскать другую работу, увлечение или любовные отношения. К тому же, новый год в этом всячески поможет. Близнецам стоит ожидать продвижения по карьере. Их жизнь, как всегда, будет переполнена событиями. Однако будут и неожиданности, но не стоит из-за них сильно расстраиваться.

Рак

Гороскоп 2023 сулит представителям водной стихии возможность резких поворотов в жизни. При этом значительных перемен к лучшему ожидать не приходится. Все же, это зависит от стечения обстоятельств и умения вовремя среагировать на изменения.

В остальном фортуна будет на стороне Раков. В романтических отношениях рекомендуется проявить активность. Чтобы добиться поставленных целей, придется упорно потрудиться. При этом желательно работать сообща. В новом году рожденных под этим знаком ждет много дел.

Лев

Год Кролика будет наполнен для Львов интересными знакомствами и событиями. Они смогут заявить о себе и привлечь внимание публики. В наступившем году представители огненного знака справятся со всеми делами, несмотря на загруженность. Причем еще останется время на личную жизнь. Водяной Кролик благосклонно относится ко Львам, главное – оставаться собранным.

Дева

Рожденным под данным созвездием тоже обещан насыщенный год. Это время желательно построить на возложение фундамента для собственных планов. Основной упор стоит сделать на накоплении денег, знакомстве с новыми людьми и заключении бизнес-контрактов.

Также не стоит отказывать себе в увлекательном путешествии. Особых неожиданностей на горизонте не предвидится. Материальное благосостояние и карьера останутся стабильными.

Весы

Если прочесть гороскоп на 2023 от известных астрологов, то можно сказать, что грядущий год больше всего подходит для воплощения творческих планов. При этом представителей данного знака будут ждать досадные промахи.

Покровитель года обещает провести проверку на прочность, заставив по-другому посмотреть на близких и переосмыслить жизнь в общем. Все же, 2023-й пройдет для Весов вполне спокойно.

Стрелец

Рожденным под покровительством огненной стихии рекомендуется исправить ошибки и начать все с чистого листа. Все начинания принесут успех, если приложить максимум усердия.

Труд и упорство – то, что поможет Стрельцам в грядущем году. Также им следует оставаться в центре событий. Гороскоп на 2023 год по знакам зодиака от Тамары Глоба говорит, что Стрельцы смогут воплотить в реальность сокровенные мечты.

Скорпион

Будущий год станет для Скорпионов истинным подарком. Кролик обещает им спокойствие и облегчение. Вместе с тем, впереди ждут захватывающие события. Жизнь будет меняться, но не нужно бояться происходящего.

Покровитель года приготовил Скорпионам счастливый конец. А еще им будет сопутствовать удача. Гороскоп на 2023 год по знакам зодиака от Павла Глоба обещает представителям водной стихии крупную денежную сумму.

Козерог

Следующий год не даст Козерогам заскучать. Семья и работа будут требовать к себе постоянного внимания. Много времени уйдет на разрешение чужих проблем, поэтому придется сосредоточиться на спасении близких от невзгод. При этом важно отстаивать собственное мнение. Зато можно запланировать поездку или заняться ремонтом.

Водолей

Год обещает быть благоприятным во всех сферах. Этому поспособствует природная напористость Водолеев. Сил и энергии у представителей данного знака будет достаточно. Весьма важно сохранить добрые взаимоотношения с близкими и заводить новых друзей. Однако придется столкнуться с нехваткой финансов.

Рыбы

Наступающий год станет для Рыб спокойным и размеренным. Кардинальных изменений ждать не приходится. В целом, все будет складываться так, как хотелось бы. Стоит взглянуть на мир шире и открыться чему-то новому.

В год Кролика будет немало забот, но в целом он пройдет плодотворно. В это время можно смело строить долгосрочные планы. Кроме того, Рыб ждет подъем по карьерной лестнице.

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