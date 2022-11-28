Гороскоп на 29 ноября: благоприятный день для поездок, шопинга и похода в салон красоты

Звезды обещают очень хороший и позитивный день, наполненный приятными событиями

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 ноября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот вторник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

29 ноября Овнам нужно быть предельно осторожными со своими желаниями — они могут сбыться, предупреждают звезды. Благоприятный день для дальних поездок, путешествий, встреч с интересными людьми. Новые впечатления помогут вам избавиться от усталости.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцы должны посвятить этот вторник только себе, или хотя бы вечер, говорят звезды. В идеале весь день заниматься подведением итогов и составлением планов на будущее. Расслабьтесь и перестаньте дергаться по пустякам. Позвольте новым идеям созреть в голове, а уж потом переносите их на бумагу. А вы знали, что Тельцы разводятся чаще всего?

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодня Близнецам интересны темы, связанные с работой, благосостоянием, бытом, питанием, а также тайной и безопасностью. День заставит мыслить практично и трезво, но при поиске временных вариантов можно включить фантазию. Можно спокойно отправляться в командировку или небольшое путешествие: все пройдет идеально.

Рак (22 июня — 22 июля)

День подходит для самых разных дел. Единственное, что действительно важно – это возможность быстро достичь понятного и полезного результата. Не исключены неожиданные визиты и другие сюрпризы от давних друзей. Также вы найдете в себе силы, чтобы противостоять всем невзгодам и решить давние проблемы.

Лев (23 июля — 23 августа)

Звезды обещают Льву увеличение доходов, ведь условия для этого создадутся весьма благоприятные. Учтите, что вашим финансовым состоянием, несомненно, заинтересуются завистливые особы. День благоприятен для активного отдыха, физических упражнений или работы на открытом воздухе.

Дева (24 августа — 23 сентября)

У Дев ожидается расслабленный день, возможно он даже покажется немного скучным. Но звезды призывают не пытаться самостоятельно насытить его событиями — лучше хорошенько отдохните, коль вам выпала такая возможность. В течение дня вас ждет много хороших новостей от ваших друзей. Кстати, Девы всегда достигают финансового успеха.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Иногда бездействие бывает полезным – сегодня вы можете лениться и ни о чем не переживать. Но сначала придется договориться с домочадцами – вдруг они затеяли грандиозную уборку или решили приступить к ремонту. День благоприятен для заключения брака, романтических знакомств, укрепления дружеских отношений.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Благоприятный день во всех сферах жизни. Любая работа, за которую вы возьметесь, будет сделана в срок и с прекрасным результатом. Также хорошо складываются личные отношения. В этот день пройдут успешно любые встречи и осуществятся договоренности.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Звезды говорят, в этот день вы можете поменять свою точку зрения на 180 градусов. И это будет полезным опытом для вас. Сегодня звезды настоятельно рекомендуют использовать все связи, знакомства и помощь соратников по достижению успеха в делах. Добавим, что Стрельцы скоро сорвут куш.

Козерог (22 декабря — 19 января)

У Козерога неожиданно для него самого могут проснуться организаторские способности, и ситуация будет этому способствовать. Возможно, вас попросят провести совещание, организовать праздник или пикник. Не отказывайтесь от такой работы: в дальнейшем это поможет вам в продвижении по карьерной лестнице. Удачный день для шопинга.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Если вы находитесь в поисках пары, 29 ноября станет отличным днём, для того чтобы сделать качественный рывок в этой сфере. Не бойтесь действовать, заводите новые знакомства где бы вы не были сами. Проявляйте инициативу. Также этот вторник благоприятный для перемен во внешности: спокойно можете отправляться в салон.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Творческое мышление и инновационный подход в профессиональной деятельности могут спасти любое положение и помочь Рыбам добиться самых невероятных успехов. Командировка приведет к желаемому успеху, если отправиться в нее рано утром.