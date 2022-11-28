До последнего стоят на своем: эти знаки Зодиака думают, что всегда правы

Дева, Лев и Водолей никогда не отступят от своего мнения

Некоторые знаки Зодиака обладают настоящим даром убеждения и уговорят вас на любую авантюру. Другие же зодиакальные представители выделяются среди других иной чертой: они всегда правы, точнее, они думают, что всегда правы.

По словам астрологов, такие знаки Зодиака, как Дева, Лев и Водолей, будут до последней секунды уверены в своей правоте. Такую особенность их характера определяет гороскоп этой тройки, пишет purewow.

Дева

Девы поражают нас своим остроумием. И хотя они могут быть зваными гостями, когда дело доходит до беседы, их острые наблюдения могут зайти слишком далеко. Они способны указывать, к примеру, рассказывать о правильном приготовлении вашего коронного блюда. Иногда настойчивые советы от Девы – способ показать заботу, хотя этот знак всегда думает, что правы только они. Гороскоп для Девы на сегодня читайте на сайте.

Лев

Для гордых Львов ужасно признать неправоту. Огненные знаки наполняют страстью и силой все сферы их жизни — мчатся ли они по парку, чтобы побить свой собственный рекорд, поют в машине во все горло или участвуют в перепалках в соцсетях. Доказывая свой талант другим, они доказывают его и себе. Лев прямолинеен и искренен в своих убеждениях. Быть увиденным, услышанным и понятым приносит Льву глубокое удовлетворение. Каким будет этот день для Льва, узнайте в гороскопе на сегодня.

Водолей

Это глубокие мыслители, которые подвергают сомнению убеждения и практики, которым инстинктивно следуют другие. Всегда есть "почему", когда вы болтаете с умным Водолеем. Водолеи хотят перемен в своем мире. Для этих провидцев любой, кто не разделяет их новаторских взглядов, должен быть неправ. Но, отвергая тех, кто с ними не согласен, Водолеи теряют возможность понять других. Эти знаки верят, что вы либо за прогресс, либо против него. Что ждет Водолея сегодня, рассказывает ежедневный гороскоп.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие знаки Зодиака считаются самыми умными.