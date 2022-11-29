Гороскоп на 30 ноября: благоприятный день для новых знакомств, поиска новой работы и карьерного роста

Хороший день для многих дел, новых увлечений и знакомств.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 30 ноября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту среду.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Благоприятный день для Овнов: все дела будут быстро и удачно решаться, а новости окажутся приятными. Возможно, вечером вы получите романтический сюрприз от любимого человека. Хорошее настроение и позитивный настрой сохранятся на весь день.

Телец (21 апреля — 21 мая)

В этот день предстоит решать множество проблем, так что запаситесь терпением. Лучше подходить к вопросам нестандартным способом, так вы быстрее добьетесь нужного результата. Ваше хорошее настроение привлечет к вам нужных людей, которые помогут в работе.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Удачный день, когда Близнецы смогут многого достичь. Ваше обаяние будет на высшем уровне: пользуйтесь этим, чтобы найти новых деловых партнеров или спонсоров. После обеда хорошо сходить в спортзал или заняться физической работой. Это добавит вам энергии.

Рак (22 июня — 22 июля)

Благоприятный день. У Раков будет много позитивных моментов и приятных впечатлений. Однако ваше настроение не должно помешать выполнению рабочих обязанностей. 30 ноября следите за своими тратами: есть вероятность потратить больше, чем было запланировано. Кстати, Раки в 2023 году смогут хорошо заработать.

Лев (23 июля — 23 августа)

Многое будет складываться именно так, как вы хотели. Используйте момент и завершите начатые дела с выгодой для себя. После обеда ваше влияние на людей возрастет и с помощью шарма Львы могут достичь прекрасных результатов на переговорах или при заключении сделок.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Вы почувствуете, что у вас есть все возможности направить ход вашей личной жизни в желаемое русло — и это ощущение наполнит вас невероятным энтузиазмом и уверенностью в себе. Звезды дадут "зеленый свет" тем смелым замыслам и идеям, за реализацию которых Вы никак не решались браться.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Подходящий период для осуществления давно задуманных планов. В этот день звезды на вашей стороне и можно смело начинать новые интересные проекты. Но сначала оцените свои возможности и не планируйте дел, которые вам пока не по плечу. Вечер проведите с интересными людьми: новые впечатления вас взбодрят.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

День будет насыщенным, полным забот и проблем. Решайте вопросы по мере их поступления, постепенно. Если окружающие просят вашей помощи или внимания, не отказывайте им. Уделите время своему внешнему виду: в этот день это будет иметь значение для людей, с которыми вы общаетесь. А вы знали, что Скорпион — самый чуткий знак Зодиака?

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Вы ощутите прилив уверенности в себе, которая заметно повысит Вашу привлекательность. Не упустите эту возможность сделать следующий решительный шаг в общении с интересным Вам человеком. Если же у Вас уже есть вторая половинка, то воспользуйтесь своей решимостью и энергичностью, чтобы вплотную взяться за решение тех проблем, которые могли препятствовать развитию вашего романа.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня можно рассчитывать на успех в делах, звезды сулят весьма благоприятный и перспективный день. Если у Вас пока еще нет второй половинки, то в этот период Ваши отношения с одним из знакомых или друзей могут стать куда более романтичными. Попробуйте познакомиться с этим человеком поближе.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Водолеи в этот день будут блистать во всех сферах жизни. Не важно, на работе, учебе или в домашних обстоятельствах. Надевайте корону и принимайте заслуженную похвалу. Удачный день для любых начинаний, который вы запомните надолго. Новые знакомства будут полезны как для карьеры, так и для будущих романтически отношений. Добавим, что перед Водолеями в 2023 году замаячат новые перспективы.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Благоприятный день для новых дел и интересных знакомств. Можно смело браться за большие проекты, задуматься о карьере или новой перспективной работе. Приятное общение поможет избавиться от плохого настроения и даст новые силы двигаться дальше.