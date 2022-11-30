"Нас будут пытаться сломить": астролог рассказала, что ждет украинцев на Рождество и Новый год

Эксперт назвала самые тяжелые дни в декабре

Таролог и астролог Людмила Хомутовская рассказала, что украинцам стоить ожидать не только тяжелой зимы, но и неспокойных новогодних праздников. Чтобы сломить украинский народ, россияне будут "накрывать" нашу страну массированными ударами в Рождество и Новый год, чтобы пошатнуть нашу веру в волшебство.

Об этом астроэксперт рассказала в интервью Славе Демину. Хомутовская отметила, что наиболее сложными будут первые числа месяца, а также и конец года. В принципе как раз в те дни, где выпадают праздники. А вот середина декабря будет относительно спокойной.

"Последние 10 дней декабря идут под эгидой силы. В это время нас будут пытаться сломить, и в это время будет больше всего обстрелов… будут и перед новым годом, и в районе Рождества. Но они точно будут", — рассказала таролог.

Также Хомутовская развеяла все мифы о неком "графике" российских обстрелов. Его нет, и массовые ракетные обстрелы они запускают по мирным городам Украины "по настроению".

"Когда встал с плохим настроением, тогда и стреляет. Может быть обстрел в первых числах декабря", — добавила Людмила Хомутовская.

Ранее таролог Людмила Хомутовская заявила, что военные действия в нашей стране закончатся весной 2023 года.

Напомним, что участник шоу "Битва экстрасенсов" Сергей Кобзарь рассказал, когда придет конец путинскому режиму.