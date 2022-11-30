Гороскоп на 1 декабря: отличный день для смены имиджа и гардероба

Сегодня вам ничто не сможет испортить настроение.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 1декабря, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот четверг.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Большую часть дня Овнам придется провести, решая мелкие рутинные вопросы. Возможно, ваши близкие попросят о помощи. Уделите им время, проявите участие. Вечер стоит посвятить только себе и своему любимому занятию. Звезды отмечают, что если приложить немного усилий, то ваше хобби может стат отличным источником дохода.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Звезды заметно придадут вам уверенности в личной жизни, но несмотря на это, Вами порой все же будут овладевать какие-то сомнения и тревоги, что будет несколько омрачать вам настроение. Этот день прекрасно подходит для того, чтобы дать волю своим фантазиям и грезам в личной жизни. А вы знали, что Тельцы разводятся чаще всего?

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Вы можете получить какой-то неожиданный подарок судьбы на амурном фронте, и вы будете этому безусловно рады. Главное держите ухо востро, чтобы не упустить эту возможность получить незабываемые романтические впечатления. Вечером ждите хорошие новости от друзей.

Рак (22 июня — 22 июля)

Никаких серьезных проблем не предвидится, поэтому можете жить спокойно и устроить для себя маленький праздник. К примеру, сходить с друзьями в кафе, ресторан или в кино.

Лев (23 июля — 23 августа)

День будет благоприятным для урегулирования деловых споров. Однако, как считает гороскоп на 1 декабря 2022, следует избегать рискованных предложений или непроверенных контактов. Если есть желание что-то изменить в своей внешности — этот четверг идеальный день для похода в салон красоты.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Подходящее время, чтобы сменить работу или отрыть новое дело. Можно смело начинать интересные проекты или осваивать смежные специальности. Если решение тщательно продумано и согласовано, прибыль не заставит себя долго ждать. Проведите вечер с близкими друзьями. Кстати, Девы всегда достигают финансового успеха.

Весы (24 сентября — 23 октября)

В этот четверг вы будете находиться на волне успеха. Причем, не только профессионального, но и личного. Вас ценят, любят и уважают, поэтому дорожите таким отношением. Конечно же, без завистников жить не получится, но даже они сегодня смотрят на вас с восторгом.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

В этот день Скорпионам будет везти во всех азартных играх и рискованных предприятиях. Вероятно, вы получите крупный выигрыш или бонус от своей деятельности. Особенно если вы работаете в финансовой или страховой сфере, 1 декабря 2022 будет удачным днем.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Мысли имеют свойство материализоваться, поэтому есть шанс воплотить в жизнь самую заветную мечту. Ваша жизнь резко изменится после встречи с нужным человеком, но чтобы его встретить, нужно выходить почаще в люди. Вечер проведите с "уютным" человеком, которому доверяете. Добавим, что Стрельцы скоро сорвут куш.

Козерог (22 декабря — 19 января)

В этот день хорошо налаживать отношения с теми, с кем поссорились. Вы будете очень убедительны в своих суждениях и аргументах. Благоприятное время и для занятий спортом, посещения врача. В любовных делах сегодня полностью полагайтесь на ваше сердце — оно подскажет правильный выбор.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Вы почувствуете прилив сил и не сможете усидеть дома. Подходящее время, чтобы строить долгосрочные планы на будущее, заводить новых полезных знакомых и двигаться вперед по жизни. Контролируйте свои слова, чтобы не попасть в неловкую ситуацию.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Хорошее самочувствие и высокий уровень энергии помогут Рыбам совершить важные изменения в жизни. Можно менять работу, начать делать карьеру в новой сфере. Возможно получения важного известия. Уделите время себе и своему здоровью.