Гороскоп на 1 декабря: отличный день для смены имиджа и гардероба
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Сегодня вам ничто не сможет испортить настроение.
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 1декабря, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот четверг.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Большую часть дня Овнам придется провести, решая мелкие рутинные вопросы. Возможно, ваши близкие попросят о помощи. Уделите им время, проявите участие. Вечер стоит посвятить только себе и своему любимому занятию. Звезды отмечают, что если приложить немного усилий, то ваше хобби может стат отличным источником дохода.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Звезды заметно придадут вам уверенности в личной жизни, но несмотря на это, Вами порой все же будут овладевать какие-то сомнения и тревоги, что будет несколько омрачать вам настроение. Этот день прекрасно подходит для того, чтобы дать волю своим фантазиям и грезам в личной жизни. А вы знали, что Тельцы разводятся чаще всего?
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Вы можете получить какой-то неожиданный подарок судьбы на амурном фронте, и вы будете этому безусловно рады. Главное держите ухо востро, чтобы не упустить эту возможность получить незабываемые романтические впечатления. Вечером ждите хорошие новости от друзей.
Рак (22 июня — 22 июля)
Никаких серьезных проблем не предвидится, поэтому можете жить спокойно и устроить для себя маленький праздник. К примеру, сходить с друзьями в кафе, ресторан или в кино.
Лев (23 июля — 23 августа)
День будет благоприятным для урегулирования деловых споров. Однако, как считает гороскоп на 1 декабря 2022, следует избегать рискованных предложений или непроверенных контактов. Если есть желание что-то изменить в своей внешности — этот четверг идеальный день для похода в салон красоты.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Подходящее время, чтобы сменить работу или отрыть новое дело. Можно смело начинать интересные проекты или осваивать смежные специальности. Если решение тщательно продумано и согласовано, прибыль не заставит себя долго ждать. Проведите вечер с близкими друзьями. Кстати, Девы всегда достигают финансового успеха.
Весы (24 сентября — 23 октября)
В этот четверг вы будете находиться на волне успеха. Причем, не только профессионального, но и личного. Вас ценят, любят и уважают, поэтому дорожите таким отношением. Конечно же, без завистников жить не получится, но даже они сегодня смотрят на вас с восторгом.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
В этот день Скорпионам будет везти во всех азартных играх и рискованных предприятиях. Вероятно, вы получите крупный выигрыш или бонус от своей деятельности. Особенно если вы работаете в финансовой или страховой сфере, 1 декабря 2022 будет удачным днем.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Мысли имеют свойство материализоваться, поэтому есть шанс воплотить в жизнь самую заветную мечту. Ваша жизнь резко изменится после встречи с нужным человеком, но чтобы его встретить, нужно выходить почаще в люди. Вечер проведите с "уютным" человеком, которому доверяете. Добавим, что Стрельцы скоро сорвут куш.
Козерог (22 декабря — 19 января)
В этот день хорошо налаживать отношения с теми, с кем поссорились. Вы будете очень убедительны в своих суждениях и аргументах. Благоприятное время и для занятий спортом, посещения врача. В любовных делах сегодня полностью полагайтесь на ваше сердце — оно подскажет правильный выбор.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Вы почувствуете прилив сил и не сможете усидеть дома. Подходящее время, чтобы строить долгосрочные планы на будущее, заводить новых полезных знакомых и двигаться вперед по жизни. Контролируйте свои слова, чтобы не попасть в неловкую ситуацию.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Хорошее самочувствие и высокий уровень энергии помогут Рыбам совершить важные изменения в жизни. Можно менять работу, начать делать карьеру в новой сфере. Возможно получения важного известия. Уделите время себе и своему здоровью.