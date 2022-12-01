Гороскоп на 2 декабря: идеальный день, чтобы раскрыть свои сильные стороны и воспользоваться новыми возможностями

Эта пятница прекрасно подходит для начала новых дел, совершения покупок, обновления гардероба

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 2 декабря, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту пятницу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

В этот день ночные светила в хорошем положении для совершения финансовых процедур — Овнам можно смело заниматься денежными переводами, пополнениями счетов и так далее. Пятница идеально подходит для дел, которые Овны давно откладывали на потом. "Потом" наступило.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Пятница 2 декабря отлично подходит Тельцам для домашних забот, времяпрепровождения с родственниками, второй половинкой, друзьями. Энергетика ночных светил прекрасно подходит для начала новых дел, совершения покупок, обновления гардероба, новой прически, знакомств, особенно в сети. А вы знали, что Телец — самый эгоистичный знак Зодиака?

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецам пришло время подвести промежуточные итоги в делах и личных планах. В эту пятницу знаку Зодиака все свои достижения лучше записать, проанализировать и похвалить себя за хорошо проделанную работу. Также 2 декабря полезно наметить дальнейшие перспективы в плане карьеры.

Рак (22 июня — 22 июля)

В пятницу Ракам нужно стараться внимательно относиться к советам окружающих людей. Это будет удивительно благоприятный день для общения, свиданий, новых знакомств. Не стоит нагружать себя работой, иначе можно перегореть и потерять удачу.

Лев (23 июля — 23 августа)

В любовной сфере Львов пятница 2 декабря обещает быть насыщенной и продуктивной. Нужно оставаться верным своим привычкам, но не потакать вредным из них — это будет безопасно. В этот день необходимо взращивать в себе полезные качества и внутреннее ощущение изобилия.

Дева (24 августа — 23 сентября)

В Дев 2 декабря возможны кардинальные изменения в настроении и энергетике. Астрологи советуют им постараться обратить их себе на пользу. В этом Девам поможет сила внутреннего голоса и толика веры в себя. Во второй половине дня возможны судьбоносные знакомства. Отметим, что декабрь принесет Девам финансовым триумф.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Эта пятница идеально подойдет Весам для того, чтобы пересмотреть собственные жизненные принципы и ценности. Возможно, многие из них являются ложными, навязанными или негативными. Обратить на эту сферу необходимо тем Весам, кого не устраивает своя жизнь — есть шанс вернуться на более верный жизненный курс.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

2 декабря в финансовой и рабочей сферах Скорпионов вероятность удачного стечения обстоятельств повышается. В эту пятницу можно заняться делами, работой, шопингом. Успех сопутствует только тем Скорпионам, кто умеет смотреть только вперед и не оборачиваться на прошлые ошибки.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Ночные светила помогут Стрельцам раскрыть всему миру свои самые важные достоинства и сильные стороны. В эту пятницу найдется удачное время для смены работы, деловых встреч и заключения сделок. Звезды улучшат память и любознательность, поэтому в этот день можно смело заниматься обучением.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Залог успеха 2 декабря у Козерогов — открытость и коммуникабельность. Эта пятница принесет знаку Зодиака много интересных разговоров и открытий, которые окажутся знаковыми для личного счастья и карьеры. На горизонте возникнут новые возможности. Кстати, Козерог является самым умным знаком Зодиака.

Водолей (20 января — 19 февраля)

В жизни Водолеев наступает идеальное время для сотрудничества, совместной работы, общения. В эту пятницу можно смело делиться опытом с окружающими, получать новые знания. Удача будут сопутствовать уверенных Водолеев, так что не стоит сомневаться в своих возможностях.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Утро прекрасно подойдет Рыбам для творческой деятельности. Возможны кардинальные перемены в сфере любви. Также важно в эту пятницу не бездействовать. Если одолеет усталость, стоит расслабиться и отдохнуть продуктивно. Вечер можно спокойно провести со второй половинкой или родственниками.