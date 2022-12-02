Укр

Готовьте кошельки: этот знак Зодиака в декабре сможет невероятно разбогатеть

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Скорпионы станут настоящими счастливчиками
Скорпионы станут настоящими счастливчиками. Фото pixabay.com

Декабрь станет для Скорпионов периодом положительных изменений в жизни и началом нового счастливого этапа

В конце 2022 года судьба улыбнется некоторым знакам Зодиака, их можно назвать настоящими счастливчиками, особенно это касается карьеры и денег. Астрологи рассказали, на кого из знаков Зодиака в первый месяц зимы обрушится настоящий денежный дождь.

Скорпион

В предстоящие семь дней представители этого созвездия смогут заключить выгодные сделки, которые принесут хорошую прибыль в новом году, пишет slovofraza.com. В самом начале декабря до 6 числа можно отправиться в магазин, чтобы купить близким и себе новогодние подарки. Растраты в это время никак не отразятся на бюджете Скорпионов, но после 6 декабря лучше быть предельно внимательными в обращении с деньгами. В делах и в работе с бизнесом полезно будет следить за приметами на удачу. К сожалению, фортуна окажется максимально непостоянной и непредсказуемой. В целом, этот месяц станет для Скорпионов периодом положительных изменений в жизни и началом нового счастливого этапа.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что больше всего в декабре повезет тройке знаков Зодиака. Их будет ждать богатство и любовь.

Теги:
#Скорпион (знак зодиака)