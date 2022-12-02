Готовьте кошельки: этот знак Зодиака в декабре сможет невероятно разбогатеть

Декабрь станет для Скорпионов периодом положительных изменений в жизни и началом нового счастливого этапа

В конце 2022 года судьба улыбнется некоторым знакам Зодиака, их можно назвать настоящими счастливчиками, особенно это касается карьеры и денег. Астрологи рассказали, на кого из знаков Зодиака в первый месяц зимы обрушится настоящий денежный дождь.

Скорпион

В предстоящие семь дней представители этого созвездия смогут заключить выгодные сделки, которые принесут хорошую прибыль в новом году, пишет slovofraza.com. В самом начале декабря до 6 числа можно отправиться в магазин, чтобы купить близким и себе новогодние подарки. Растраты в это время никак не отразятся на бюджете Скорпионов, но после 6 декабря лучше быть предельно внимательными в обращении с деньгами. В делах и в работе с бизнесом полезно будет следить за приметами на удачу. К сожалению, фортуна окажется максимально непостоянной и непредсказуемой. В целом, этот месяц станет для Скорпионов периодом положительных изменений в жизни и началом нового счастливого этапа.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что больше всего в декабре повезет тройке знаков Зодиака. Их будет ждать богатство и любовь.