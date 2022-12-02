Гороскоп на 3 декабря: идеальный день для смены обстановки, работы и поисков любви

Чтобы добиться желаемых результатов, не стоит ждать у моря погоды. Нужно действовать

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 декабря, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту субботу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

В течение этой субботы в жизни Овнов все изменится в лучшую сторону. 3 декабря может появиться неуемное стремление к успеху, которое поможет забыть про неурядицы и проблемы. День отлично подходит как для начала новых отношений, так и для завершения полностью себя изживших.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Это то самое время, когда Тельцов может ожидать нечто приятное, но не стоит ждать у моря погоды. В эту субботу необходимо действовать. Если работаете 3 декабря в душном офисе, не забывайте о небольших прогулках на свежем воздухе — это лучший отдых во время трудового дня. А вы знали, что Тельцы разводятся чаще всего?

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Это идеальный день у Близнецов для романтики, отдыха, смены обстановки. Одиноким представителям знака Зодиака можно заниматься поисками своей любви. Астрологи не рекомендуют жалеть денег на совместные развлечения с любимым человеком, подарки и знаки внимания.

Рак (22 июня — 22 июля)

Эта суббота принесет Ракам множество всяких новшеств во всех сферах жизни. Не исключены 3 декабря: удачная смена работы, начало крупного проекта, кардинальная смена имиджа, обретение надежных друзей или влиятельных знакомых, расширение кругозора и личного влияния.

Лев (23 июля — 23 августа)

Лекарством от всех бед в жизни Львов в эту субботу будет спокойствие и позитив. Во второй половине дня полезно будет заняться чем-то приятным и приносящим удовлетворение. 3 декабря можно просмотреть легкую комедию, чтобы отбросить лишние заботы. Астрологи рекомендуют не беспокоиться по пустякам.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Расположение ночных светил 3 декабря поможет Девам сделать то, что на первый взгляд казалось невозможным. Хороший день, чтобы посвятить время себе и своим потребностям. Можно закупиться вкусной едой, послушать любимую музыку и или посмотреть киноновинку. Кстати, Девы всегда достигают финансового успеха.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Эта суббота — удачный день, чтобы позаботиться Весам о своем здоровье. Стоит записаться на осмотр к врачу, чтобы предупредить серьезные заболевания. Все дела, направленные на добро 3 декабря, будут успешными. День подходит также для волонтерства.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Лучшее лекарство от плохого настроения в эту субботу – любимое дело или отдых в тишине. Ночные светила призывают Скорпионов посвятить этот день себе – точнее, делу, которое доставляет им максимальное наслаждение: для одних представителей знака это уход за собой, для других – чтение.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Стрельцы, которые давно собираются что-то изменить в своей жизни, могут считать, что им повезло – эта суббота максимально благоприятна для решительных шагов, главное – хорошо их просчитать. События 3 декабря не будут случайными: они – подсказка о том, как поступить в той или иной жизненной ситуации. Добавим, что Стрельцы скоро сорвут куш.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогам, если и не всем, то многим, в эту субботу удастся открыть новую страницу своей жизни: главное, не тянуть с собой в будущее дела и уже давно отжившие, старые отношения. Удача 3 декабря будет сопутствовать уверенных Козерогов, так что не стоит сомневаться в своих сильных сторонах.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Суббота 3 декабря благоприятна для перемен: они принесут в жизнь свежую энергию, используя которую можно начать все с чистого листа. Неожиданный звонок от человека из прошлого растревожит душу приятными воспоминаниями и поможет решить важную проблему.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Рыбам следует попробовать в этот день что-то новое – результат удивит и порадует. Чем больше будет работы, тем быстрее и легче пройдет эта суббота. Для рабочей нагрузки идеально подойдет утро – так удастся выполнить все запланированные на это время дела.