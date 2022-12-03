Будет много денег: кому из знаков Зодиака полнолуние 8 декабря предвещает богатство

Полнолуние 8 декабря поможет обогатиться двум представителям гороскопа

Два знака Зодиака ощутят себя в последний месяц года настоящими любимчиками судьбы. А все благодаря полнолуние, которое произойдут 8 декабря.

Астрологи рассказали, что невероятно повезет людям, рожденным под созвездиями Весов и Близнецов. Об этом пишет meta.

Весы

Весы, которые все никак не могли себе позволить откладывать на "черный день", могут ожидать после полнолуния 8 декабря материальной помощи со стороны хороших знакомых или близких друзей. С гороскопом для Весов на сегодня можно ознакомиться на сайте.

Близнецы

Чтобы достичь значительных успехов на работе и, соответственно, финансового обогащения, Близнецам придется забыть о лени. В этом случае полнолуние 8 декабря поможет им в важных переговорах. Это значит: много клиентов и партнеров по бизнесу. Что ждет Близнецов сегодня, узнайте в ежедневном гороскопе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что больше всего в декабре-2022 повезет тройке знаков Зодиака. Их будет ждать богатство и любовь.