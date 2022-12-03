Гороскоп на 4 декабря: день удивит всех знаков Зодиака приятными сюрпризами в любви и карьере

Звезды и планеты будут в хорошем расположении, поэтому представителей гороскопа ждут позитивные перемены

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 декабря, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в это воскресенье.

Овен (21 марта — 20 апреля)

В это воскресенье у Овнов появится время, чтобы взяться за борьбу с лишним весом (если он, конечно, есть), сбросить с себя груз дел, которыми давно не хочется заниматься, избавиться от людей в близком окружении, которые неприятны.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Последний день недели прекрасно подходит Тельцам для смены обстановки дома, начала ремонта, дорогостоящих приобретений. Большое значение в это воскресенье будет иметь внешний вид. Астрологи советуют выглядеть на все сто, особенно если предстоит свидание. А вы знали, что Телец — самый эгоистичный знак Зодиака?

Близнецы (22 мая — 21 июня)

4 декабря подходит Близнецам для ремонта машины, техники и электроники. В этот день можно совершать дорогостоящие приобретения, обновлять гардероб. Все они будут успешными. Также 4 декабря не стоит быть сентиментальными с любимыми людьми.

Рак (22 июня — 22 июля)

В это воскресенье Ракам полезно охотиться за новой информацией: узнавайте ключевые сведения, а детали прояснятся в процессе работы. Поспешите с активным включением в новые дела: если еще не готовы, со временем вы все равно привыкните к новой обстановке. Не беспокойтесь по пустякам.

Лев (23 июля — 23 августа)

Многих Львов этот день удивит приятными впечатлениями и неожиданными сюрпризами. Ночные светила рекомендуют не замыкаться в себе, а быть открытыми к новым возможностям: чем выше будет активность 4 декабря, тем больше вероятность успеха.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Дев могут поглотить повседневные дела и злободневные заботы, однако все они будут удаваться на отлично. Особого внимания заслуживает вторая половина дня: возможны некоторые приятные моменты. Астрологи советуют следить за своими вещами. Отметим, что декабрь принесет Девам финансовым триумф.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Весов в это воскресенье ожидают внеплановые изменения во всех сферах жизни. Они будут очень позитивными. Просто будьте готовы к тому, что новую ситуацию придется принять очень быстро, чтобы удача пришла к вам как можно раньше.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Активность и энергия Скорпионов может пойти на подъем из-за положительного поведения ночных светил. Прекратите общения с манипуляторами и людьми, которые заставляют вас чувствовать себя не очень хорошо. Возможны позитивные кардинальные перемены в любовном плане.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Стрельцам в это воскресенье не стоит бояться обращаться за помощью к коллегам, друзьям и близким. Пускайтесь в приключения, однако сначала взвесьте все "за" и "против", и только потом приступайте к принятию решений. День подходит для активной работы и отдыха.

Козерог (22 декабря — 19 января)

В первой половине дня Козерогов могут начать волновать вопросы, которые совершенно не актуальны в данный момент. Чтобы не упустить удачу, стоит избавиться от плохих мыслей как можно скорее. В общении с окружающими будьте как никогда активными. Кстати, Козерог является самым умным знаком Зодиака.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Водолеям пришло время сделать рывок, чтобы хорошо провести день и расслабиться. Завершив все необходимое в первой половине дня, вам удастся подготовить почву для будущих успехов. Астрологи прогнозируют высокую вероятность перспективных перемен.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Рыбы могут смело говорить о своих чувствах, поскольку это не вызовет ни малейшей неловкости. Обратитесь к предмету ваших воздыханий, а не к первому встречному, чтобы не пошли слухи о вашей персоне. Помогите ближнему своему, и когда-нибудь он поможет вам.