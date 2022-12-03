Три знака Зодиака найдут свою любовь уже совсем скоро

Удачной неделя будет для Близнецов, Раков и Львов

Если некоторым знакам Зодиака полнолуние 8 декабря принесет богатство, то остальным представителям гороскопа невероятно повезет в плане любви и романтики.

Астрологи назвали трех счастливчиком, которых поддержка звезд и планет будет сопровождать в период с 5 по 11 декабря этого года. Это Близнецы, Раки и Львы, пишет unian.

Близнецы

Близнецам главное сохранять оптимистичное настроение и не поддаваться стрессу. Только при таком раскладе их ожидает новый и интересный виток развития романтических отношений со своим партнером. Что ждет Близнецов сегодня, узнайте в ежедневном гороскопе.

Раки

Раки могут ожидать приятные сюрпризы. Им стоит подготовиться к незабываемым впечатлениям и приятному времяпровождению со второй половинкой. Одиноким представителям знака Зодиака повезет в поисках любви. Что ждет Рака сегодня – читайте в гороскопе на сайте.

Львы

Львы испытают нежные чувства и бурные страсти. Этому знаку важно понимать, что это время как никогда хорошо подходит для поиска новой любви и возобновлению былых отношений. Каким будет этот день для Льва, узнайте в гороскопе на сегодня.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что больше всего в декабре-2022 повезет тройке знаков Зодиака. Их будет ждать богатство и любовь.