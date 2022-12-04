Любовь угаснет: названы знаки Зодиака, которые разорвут отношения в декабре 2022 года

У Овнов, Козерогов, Дев и Весов ожидаются серьезные изменения в личной жизни

У некоторых знаков Зодиака в декабре 2022 года отношения выйдут на новый уровень, звезды сулят переезды и даже беременность. А вот другим представителям зодиакальной дюжины не особо повезет в любовных делах.

Любовный гороскоп на декабрь-2022 говорит о том, что четыре знака Зодиака разлюбят и разорвут отношения. Расставание в этом месяце ожидает Овнов, Козерогов, Дев и Весов. Однако астрологи уверяют, что все изменения помогут им исцелиться.

Овен

Пришло время понять, что вы пытаетесь сохранить отношения, которые на самом деле уже закончились давным-давно, пишет yourtango. В этом месяце Вселенная преподносит вам важные подарки. Самые глубокие раны вашего сердца найдут исцеление. Гороскоп для Овна на сегодня читайте на сайте.

Козерог

В этом месяце заканчивается не только 2022 год, у вашего любовного союза нет шансов продолжаться. Вы будете больше сосредотачиваться на себе, своих потребностях и чувствах по поводу личной жизни. Пора перестать лгать себе и игнорировать проблемы в отношениях. Что ждет Козерога сегодня, узнайте в гороскопе на день.

Дева

Вы посмотрите на вашу пару со всех сторон, увидев, какими могут быть отношения и чем они являются на самом деле. Возможны споры и дискуссии. Ваше понимание потенциала отношений не означает, что другой человек способен на это. Звезды помогут принять правильное решение. К чему готовиться Деве сегодня, расскажет ежедневный гороскоп.

Весы

Когда вы, наконец, понимаете, что заслуживаете лучшего, вы начинаете согласовывать свои слова и действия с этим убеждением. В этом месяце есть некоторые интересные возможности для любви, вы поймете, что вам нужно от вашего партнера. Не бойтесь одиночества, вместо этого сосредоточьтесь на том, не тратите ли вы время впустую, пытаясь заставить кого-то стать тем, кем он никогда не станет. Ознакомиться с гороскопом для Весов на сегодня можно на сайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в конце 2022 года удача улыбнется некоторым знакам Зодиака.