Гороскоп на 5 декабря: удачный в этот день шопинг, а также общение с близкими людьми

В первый день недели знакам Зодиака необходимо действовать, а не ждать у моря погоды

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 5 декабря, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот понедельник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

В этот понедельник Овны будут настроены к происходящему вокруг игриво — это способствует оживлению романтических отношений и внесению разнообразия в повседневную рутину. Астрологи советуют воспринимать все, как увлекательную игру.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Ночные светила обещают Тельцам 5 декабря повышение активности на протяжении всего дня. Это благотворно повлияет как на работу, так и на дом. Также это позитивно скажется на настроении и уверенности в себе. Только вам решать, на что потратить свои силы и время вечером. А вы знали, что Тельцы разводятся чаще всего?

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Большое внимание Близнецам в этот день необходимо уделить здоровью и настроению. Старайтесь одеваться по погоде, не нарушать правила дорожного движения и говорить "пока" вредным привычкам. Астрологи советуют прислушиваться к интуиции — она точно не подведет.

Рак (22 июня — 22 июля)

Не нужно бояться Ракам обсуждать свои цели с окружающими людьми, тем более с руководством. Во второй половине дня стоит посвятить себя спорту, делам по дому. Полезными будут йога, пробежки, плавание. Не жертвуйте своими интересами.

Лев (23 июля — 23 августа)

В финансовой и рабочей сферах Львам необходимо действовать, а не ждать у моря погоды. Результат проделанной работы не заставит себя долго ждать. Однако в любви стоит попридержать коней. Инициативность в этот понедельник ни к чему.

Дева (24 августа — 23 сентября)

В этот понедельник у Дев получится с легкостью разрешить и поставить в сложных вопросах долгожданную точку. Астрологи не рекомендуют откладывать все в долгий ящик, ведь 5 декабря — это идеальное время для успешного завершения всех дел и закрытия рабочих вопросов. Кстати, Девы всегда достигают финансового успеха.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Чтобы удача не покинула Весов в этот понедельник, им нужно стараться избегать ругани и ссор со своими близкими. Приятное общение с окружающими улучшит биополе этого знака Зодиака. День идеально подходит для домашних дел, уборки, работы и бизнеса.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Многих Скорпионов понедельник 5 декабря удивит приятными впечатлениями и неожиданными сюрпризами. Звезды и планеты советуют не замыкаться в себе, а быть открытыми к новым возможностям: чем выше будет активность в этот день, тем больше вероятность успеха.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

У Стрельцов наступила пора сделать рывок, который позволит хорошо провести день и отдохнуть во второй половине дня. Завершив утром все необходимое, удастся подготовить почву для будущих успехов. Астрологи прогнозируют высокую вероятность перспективных перемен. Добавим, что Стрельцы скоро сорвут куш.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Астрологи советуют Козерогам искать в происходящем скрытие смысли и знаки. Звезды и Вселенная подарят шанс изменить жизнь к лучшему, главное не упускать возможности этого понедельника. Незначительные неприятности этого дня никак не отразятся на крупных планах и будущих успехах.

Водолей (20 января — 19 февраля)

5 декабря робким Водолеям не следует брать на себя чужую вину. Если не давать себя запутывать, фортуна только улучшит ваше положение в обществе. Неприятности будут пресечены быстрее, если отказаться от роли жертвы и пойти другим, нестандартным путем.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Рыб могут поглотить злободневные дела и заботы, однако все они будут удаваться на отлично. Особого внимания заслуживает вторая половина дня: вечером у Рыб возможны некоторые приятные моменты. Также астрологи советуют заняться шопингом.