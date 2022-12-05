Фортуна с вами: этим знакам Зодиака карты Таро обещают прибыль в декабре

Не все знаки Зодиака разорятся к Новому году

Близость Нового года обычно навеивает мысли о лишних тратах и кредитных лимитах, однако в декабре 2022 года у пяти знаков Зодиака наоборот может получиться улучшить свое финансовое положение.

На это указывает расклад Таро на деньги и работу, который "Телеграф" сделал для всех знаков Зодиака. Судя по нему, могут стать богаче в декабре такие знаки как Близнецы, Девы, Скорпионы, Козероги и Рыбы.

Близнецам выпал Король пентаклей

Эта карта советует отбросит безрассудство, сесть и разобраться в своих финансах, — это даст хороший шанс улучшить свое благосостояние.

Девам выпал Паж жезлов

Карта указывает на то, что Ваши начинания и вложения могут стать успешными, но для этого Вам нужно не стесняться учиться новому, искать творческие подходы.

Скорпионам выпала Сила

Название карты в целом говорит само за себя, — в декабре с Вами пребудет Сила. Сформулируйте четко цели, которые хотите достичь, и двигайтесь к их реализации. В декабре у Вас хватит сил для достижения успеха.

Козерогам выпала Пятерка жезлов

Эта карта говорит, что Вы имеете все шансы улучшить свои финансовые дела, однако все не придет к Вам само, придется засучить рукава и попотеть.

Рыбам выпала Колесница

С этой картой представители знака Рыбы могут смело отбросить прошлое и взяться за новые начинания. Колесница позволит сделать скачок вперед и улучшить свое профессиональное и финансовое положение.

Напомним, ранее "Телеграф" также делал любовный расклад Таро на декабрь для всех знаков Зодиака.