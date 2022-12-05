Декабрь щедро одарит подарками этих знаков Зодиака: кому повезет и в деньгах, и в любви

Главные везунчики декабря – Телец, Козерог и Стрелец

Некоторых знаков Зодиака в декабре 2022 года ожидает встреча с любовью всей их жизни. А вот другим представителям зодиакальной дюжины одновременно повезет и в любовных делах, и с заработком. Доходы будут расти, а личные отношения радовать.

Гороскоп на декабрь-2022 говорит о том, что главными счастливчиками месяца стали Телец, Стрелец и Козерог. Звезды приготовили для них много приятных сюрпризов, в том числе, связанных с материальным положением. Эти трое будут счастливы в начале зимы, как никогда.

Телец

В то время как остальной мир готовится к праздникам и всему, что с ними связано, вы будете хвататься за возможности направо и налево, и все они позитивны и обладают огромным потенциалом, пишет yourtango. Появится шанс получить супер-отличную работу, которая принесет больше денег, чем вы когда-либо зарабатывали. Гороскоп для Тельца на сегодня читайте на сайте.

Стрелец

Год завершится для вас сюрпризом. Что-то, о чем вы даже не подозревали, может произойти. Возможно воссоединение с дорогим вашему сердцу человеком. Звезды говорят, что вы будете счастливы принять этого человека в свой мир. В декабре вы чувствуете себя заряженным, энергичным и счастливым! Что ждет Стрельца сегодня, узнайте в гороскопе на день.

Козерог

Вы примете решительное решение изменить свой образ жизни в ближайшие месяцы, и это не только поможет вам со здоровьем, но и ваша личная жизнь сгладится. Скоро вы почувствуете, что вам действительно не о чем беспокоиться. Наслаждайтесь этим периодом! Каким будет этот день для Козерога, расскажет гороскоп на сегодня.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каких знаков Зодиака в декабре ожидает расставание и развод.