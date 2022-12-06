Гороскоп на 7 декабря: в эту среду можно бесстрашно идти вперед - удача будет на стороне каждого знака Зодиака

Отличный день для самостоятельной работы и отдыха в кругу друзей

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 7 декабря, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту среду.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Эта среда у Овнов про победы. Инвестируйте время в развитие и не забывайте отдыхать. Всем представителям знака, кто 7 декабря будет находиться в постоянном движении, улыбнется удача. Вечер полезно провести вместе с друзьями, в компании.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Панацеей от бед и проблем будет самостоятельность. Не нужно никого ни о чем просить — вы одни справитесь со всем и еще и успешно. Ближе к обеду хорошо заняться тем, что нравится, что вдохновляет и дарит улыбку. Повысить настроение помогут прогулки и приятное общение. А вы знали, что Телец — самый эгоистичный знак Зодиака?

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Эта среда у Близнецов должен пройти под эгидой спокойной энергии ночных светил. День 7 декабря постарайтесь провести в компании близких друзей или родственников. При желании можно справиться с неординарной проблемой, самостоятельно или с помощью близких.

Рак (22 июня — 22 июля)

В отношении с окружающими Ракам не будет лишним умение сопереживать. Если люди почувствуют вашу моральную поддержку, их это воодушевит. В будущем они вернут должок. Среда 7 декабря подходит для совершения покупок и обучения.

Лев (23 июля — 23 августа)

Если появится желание побыть в одиночестве — обязательно нужно найти такую возможность. В эту среду снять стресс и успокоить нервы — первостепенная задача Львов, в противном случае внутреннее напряжение может подтолкнуть к необдуманным поступкам.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Девам в этот день лучше побольше пребывать в уединении или в окружении близких. С утра работа будет спориться. Во второй половине дня обязательно позвоните родным или навестите их. Можно дарить подарки близким, делать сюрпризы второй половинке. Кстати, Девы всегда достигают финансового успеха.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Порой Весам очень много можно достичь, совершенно не прилагая к этому усилий. Эта среда как раз такой день. 7 декабря с вами будут весьма любезны люди, мало вам знакомые или просто сильно от вас удаленные. Вы можете заручиться поддержкой со стороны.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Если Скорпионам в эту среду захочется чего-нибудь новенького и неожиданного, сходите в ресторан и закажите какое-нибудь непонятное блюдо. Астрологи отмечают, что это окажется самым дешевым и безболезненным способом удовлетворить свое желание.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

В эту среду небольшое умственное усилие Стрельцов — и они будут на коне. Вам следует подружиться с собственной головой, хотя бы в этот день. Осторожность и дисциплинированность увеличат шансы на успешное завершение дня.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогам стоит довериться интуиции и бесстрашно идти вперед. Вас ждет работа и зарплата вашей мечты. Вы получите именно то деловое предложение, которое вас полностью устроит. Вечер подходит для смелых и энергичных действий. Кстати, Козерог является самым умным знаком Зодиака.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Благоприятный день для карьерного роста Водолеев. У вас появится отличный шанс продемонстрировать окружающим свои лучшие качества. Вечером возможны интересные знакомства, не стоит проводить это время зря. Можете рассчитывать на поддержку друзей.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Удача решила улыбнуться Рыбам. Эта среда, скорее всего, окажется менее напряженной, чем прошедшие дни. Появится свободное время и возможность немного отдохнуть и развеяться. Вечер 7 декабря подарит возможность уехать подальше и изменить обстановку.