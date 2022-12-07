Гороскоп на 8 декабря: идеальный день для домашних дел и успешного шопинга у знаков Зодиака

Этот четверг прекрасно подходит для совместных домашних дел с близкими людьми

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 декабря, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот четверг.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Этот четверг пройдет у Овнов под эгидой созидательного настроения ночных светил, что позитивно скажется на удаче во всех сферах жизни. 8 декабря можно смело заниматься любой работой, делами, знакомиться с людьми. Забудьте о сомнениях и не унывайте.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Четверг 8 декабря — очень благоприятный у Тельцов для занятий домашними делами, планирования дел на будущее. Во второй половине дня можно совершать дорогостоящие покупки. Главное не упустить шанс воспользоваться скидками на необходимые товары или услуги.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецам пора по максимуму использовать предоставляемые возможности. Неважно, будут они глобальными или незначительными: можно приближаться к цели и маленькими шагами. Если не останавливаться, за один день можно уйти далеко вперед. Вечером можно заняться шопингом. Кстати, Близнецам пора готовиться к позитивным переменам в карьере.

Рак (22 июня — 22 июля)

8 декабря многие из дел Раков сдвинутся с мертвой точки. Вы сможете понять, с чего начать или, наоборот, как закончить начатое. В этот день не стоит что-то утаивать от близкого человека, поделитесь своими чувствами. Этот четверг прекрасно подходит для совместных домашних дел.

Лев (23 июля — 23 августа)

Львам в этот четверг не стоит упускать важных деталей. Обращайте внимание на все, что вам говорят. В словах окружающих может содержаться истина. Никакие неожиданности 8 декабря помешать вам не должны. В любовных планах вас могут ожидать позитивные изменения. Отметим, что Львы скоро встретят свою любовь.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Девам 8 декабря нужно отвлечься от деталей и обозреть ситуацию в целом. Узнаете много нового и интересного. Астрологи советуют открыть двери для новых возможностей — они обязательно придут. Удача благоволит вам и будет сопутствовать на протяжении целого четверга.

Весы (24 сентября — 23 октября)

В этот четверг некое действие, задуманное Весами, обернется довольно неожиданным результатам, которые нельзя будет назвать неудачным. Приготовьтесь к сюрпризам. 8 декабря все будет именно так, как вам хотелось бы, и даже немного лучше.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Этот день предназначен Скорпионам для плодотворного сотрудничества, а уж с кем именно — выбирать им. В четверг 8 декабря вы будете странным образом в последний момент избегать неприятностей, в таких ситуациях, когда они будут казаться уже абсолютно неизбежными.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Первая половина дня Стрельцам идеально подойдет для активных действий. С утра 8 декабря удастся совершить много запланированных дел, если вы не будете сидеть постоянно на месте. Во второй половине дня Стрельцы смогут проявить все свои лучшие качества.

Козерог (22 декабря — 19 января)

В этот четверг у Козерогов могут резко измениться планы, будьте особенно внимательны с серьезными финансовыми вопросами или соглашениями. 8 декабря у вас может расшириться круг общения, могут появиться новые интересы. Вы сможете закрыть долги, что-то завершить, достроить, доделать, продать.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Астрологи рекомендуют Водолеям прислушиваться к своей интуиции: даже если внешне все будет выглядеть правильно и разумно, следует быть осмотрительными и слушать свой внутренний голос. Это позволит вам избежать многих проблем в четверг 8 декабря. Кстати, Водолеи безумно влюбятся в декабре 2022 года.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Изменения, которые неизбежно произойдут в жизни Рыб в этот четверг, будут, к счастью, приятными. Поэтому расслабьтесь и не нервничайте по пустякам. По всей вероятности, во второй половине дня вы получите доступ к источнику ценной информации.