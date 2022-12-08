Выдадут вас с головой: два знака Зодиака, которым нельзя доверять секреты

Если вы хотите, чтобы о ваших тайнах узнали все, расскажите о них Деве

Некоторые знаки Зодиака обладают настоящим даром убеждения и уговорят вас на любую авантюру. Другие же зодиакальные представители выделяются среди других иной чертой: они совершенно не умеют держать язык за зубами, но ведет это только к бедам. Астрологи назвали знаки Зодиака, которым нужно осторожно рассказывать о своих тайнах.

Дева

Если вы хотите, чтобы о ваших тайнах узнали все, расскажите о них Деве. Действительно, эти представители зодиакального круга чаще чем другие рассказывают окружающим о чужих секретах, делая их достоянием общественности. Кроме того, начиная с обсуждения этих секретов они перейдут к разговорам о самих доверившихся, указывая на их недостатки, ценности.

Из всех Знаков Зодиака, Дева единственный, кто постоянно вешает ярлыки на других людей. С гороскопом для Девы на сегодня можно ознакомиться на сайте.

Стрелец

Этот представитель зодиакального круга не просто не умеет хранить чужие тайны, но и доносит их до окружающих так, что у доверившегося человека возникает масса неприятностей. Наравне с Девами, Стрелец рассказывает чужие секреты не потому что ему тяжело держать их в себе, а потому что ему хочется выглядеть лучше на фоне других людей. Что ждет Стрельцов сегодня, узнайте в ежедневном гороскопе.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие знаки Зодиака считаются самыми умными.