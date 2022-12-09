Гороскоп на 10 декабря: многие проблемы знаков Зодиака в эту субботу решатся сами собой

Все получится сделать без особых проблем и неурядиц

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 декабря, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту субботу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

На некоторые мелочи Овнам в эту субботу можно закрыть глаза, чтобы сохранить нервы себе и любимым. Нужно стремиться к взаимопониманию с окружающими и к внутренней гармонии. Энергетика ночніх светил отлично подходит для новых дел и поиска увлечений. Отметим, что у Овнов всегда сбываются мечты.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцам нужно стараться правильно планировать время, больше находиться на свежем воздухе. Лучше отложить на потом все дела по дому, если на них нет времени. В остальніх делах главное — идти вперед, пока есть силы и мотивация. Доверие будет превыше всего в плане любви.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Нужно обратиться за помощью к своему внутреннему голосу, если придется заниматься решением проблем самостоятельно. Ночные светила готовы зарядить большим количеством сил тех Близнецов, кто хотя бы час времени посвятит себе и духовному росту.

Рак (22 июня — 22 июля)

Многие проблемы в эту субботу у Раков решаются сами собой. Нужно не спешить с выводами и гневить судьбу, если что-то пойдет не по плану. Во второй половине дня возрастет уверенность в себе, и это новое состояние благоприятно отразится на всех сферах жизни.

Лев (23 июля — 23 августа)

Астрологи рекомендуют Львам ловить попутный ветер: эта суббота удачна для начала новых дел и реализации планов. 10 декабря лучше вооружиться знаниями: обратите внимание на сильные стороны соперников. Они могут указать на ваши слабые места, над которыми можно поработать.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Влияние ночных светил в субботу 10 декабря может поставить сильный акцент на какой-то важной теме в сфере чувств, личных отношений и карьеры. Придется принять решение, результат которого станет очевидным только через несколько месяцев. Чтобы удача и везение были рядом, важно открыться для перемен. А вы знали, что Девам нельзя доверять секреты?

Весы (24 сентября — 23 октября)

В этот благоприятный день у Весов все получится сделать без особых проблем и неурядиц. Ночные светила в хорошем настроении, поэтому стоит лишь иметь желание, а возможности появятся сами собой. Эта суббота отлично подходит для заведения новых связей.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Наибольших результатов 10 декабря добьются те Скорпионы, кто владеет искусством оставлять в стороне мелкие досадные промахи. Как в работе, так и любви важно сосредоточиться на масштабных событиях. Вечером можно заняться медитацией благодарности.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Стрельцам не стоит бояться трудностей. Если они в эту субботу появятся на пути, это станет признаком того, что вы двигаетесь в верном направлении. Неудачи в одной сфере станут подспорьем к успеху в другой. Однако с шефом нужно быть осторожнее: повышен уровень конфликтности.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Суббота 10 декабря удачна для размеренной работы. Козерогам она может показаться рутинной, но приложенные усилия в этот день обязательно принесут успех — пусть и без ярких событий и перемен. Все получится у тех, кто наметил план и придерживается его. Кстати, Козерогам суждено разбогатеть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Водолеям в этот день не стоит требовать от себя невозможного. Куда полезнее больше отдыхать и не забывать расслабляться. Хорошее время для покупок. Также удача ждет всех, кто собирается в дальнее путешествие. Вечером позвольте себе заняться шопингом.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Рыбам нужно действовать напористо, но не отказываться от помощи со стороны окружающих. Не исключено, что день будет наполнен новыми и непривычными для вас событиями. Во второй половине дня можно ждать приятных сюрпризов в самых разных сферах жизни.