Славянский гороскоп на 2023 год по дате рождения: кому повезет больше всех в Новом году

Славянский гороскоп на 2023 год рекомендует жить настоящими событиями и впечатлениями.

Помимо "обычного" и всем привычного гороскопа на 12 знаков Зодиака существует еще также славянский гороскоп. Если в китайской традиции 2023 год — это год Черного Кролика, то по славянскому гороскопу наступит год Огнегривого Коня. И пройдет он под знаком творчества, вдохновения и семьи.

Астрологи выделили три знака Зодиака, согласно славянскому гороскопу, которых в 2023 году ждут успех, удача и счастье. Стоит отметить, что чаще всего год под покровительством Коня проходит без глобальных перемен, однако всегда есть "исключения из правил".

Чертог Волк: 28 февраля — 25 марта

Волкам вряд ли пригодятся их "острые коготки" в 2023 году. Если вы доверитесь своей интуиции так, чтобы она стала вашей помощницей в любых делах, тогда вам удастся избежать неприятностей, уберечь себя от проблем и негативных личностей. Обязательно оставьте прошлое в прошлом, не берите в новый год с собой никакой груз. Запоминайте всю информацию, которая будет к вам приходить — все пригодится.

Чертог Лиса: 25 марта — 17 апреля

Дела пойдут в гору, работа будет "работаться", а личная жизнь налаживаться. И все это будет происходить неспешно и без проблем, как по взмаху волшебной палочки. В 2023 году у Лисов совсем не будет проблем, а лишь успех и признание. Не удивляйтесь, если на вас будут равняться те, у кого меньше опыта.

Чертог Лось: 9 мая — 1 июня

Представители этого чертога смогут приятно провести весь год, забыв о проблемах. Что ж, все справедливо, кто хорошо поработал в 2022 году, тот и заслуживает отдыха в 2023-м. Не бойтесь рисковать, экспериментировать и действовать не по плану. Такие "взрывные" идеи помогут создать вам нечто такое, что раньше даже мысленно представить не могли.

Ранее астрологи предупредили два знака Зодиака об опасности в декабре 2022 года.