Славянский гороскоп на 2023 год: кого ждет невероятный успех в карьере в Новом году

Не бойтесь рисковать, экспериментировать и действовать не по плану.

Новый 2023 год — это не только год Черного Водяного Кролика, но и Огнегривого Коня, если смотреть в славянский гороскоп. Мы уже писали, кому из знаков этого гороскопа или чертогов повезет больше всех в 2023 году, а теперь хотим рассказать кого ждет успех на карьерном поприще.

Астрологи выделили три знака, согласно славянскому гороскопу, которых в 2023 году ждет повышение на работе, много интересных проектов и соответственно выше оклад. Главное все решения принимайте только после тщательного обдумывания.

Чертог Тур: 17 апреля — 9 мая

В 2023 году вам придется сражаться со своими эмоциями и чувствами основательно. Берите себя за рога и крепко держите, ведь вам предстоит много трудиться, чтобы позаботиться о своем и благополучии. Будьте уверены, все цели реализуются благодаря трудолюбию, неординарным методам и надежным партнерам. Не бегите от перемен, а уверенно идите им на встречу, и вознаграждение не заставит себя ждать.

Чертог Раса: 7 августа — 30 августа

Пережить трудности, и препоны будет несложно, главное сконцентрироваться на важных вещах, собрать волю в кулак и уверенно двигаться вперед. Надейтесь на себя, цепляйтесь за все возможности и будьте максимально активными. На первом месте у вас будет стоять работа. Все ваши старания помогут вам укрепить свое финансовое положение. Главное завершите дела, которые начали ранее.

Чертог Финист: 1 июня — 23 июня

Год будет нелегким, поэтому придется включаться в экстренном порядке. Гороскоп советует проявить гибкость, чтобы вовремя и быстро адаптироваться к новой обстановке. Главное, не предавайтесь долгим размышлениям. Решение нужно будет принимать четко и шустро. Впереди вас ждет только будущие перспективы и достижения. Старайтесь и это приведет к хорошим результатам.

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