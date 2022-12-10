Гороскоп на 11 декабря: отличный день для любви, романтики и свиданий

День благоприятен для покупок, принятия важных решений и серьезных обязательств.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 11 декабря, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в это воскресенье.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Прогноз говорит, что в этот день вы можете перейти на новый уровень сознания. Оставайтесь спокойными и уравновешенными. Если вы должным образом работаете над собой, вас может посетить вдохновение или даже озарение. В общем, этот день, как нельзя лучше подходит для духовного роста.

Телец (21 апреля — 21 мая)

День будет неплохим для тех представителей знака, которые пребывают в поиске спутника жизни. Благодаря окружающим вас людям, вы почувствуете уверенность в себе и поймете, что вы способны нравиться и одерживать такие желаемые победы.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодня Близнецов ждут приятные растраты, которые не будут стоить им большой сумы денег, но какое же удовольствие принесут. Возможно возобновление деловых и романтических связей. Прислушайтесь к себе сегодня, и если у вас будет момент, когда вам не захочется отвечать на телефонный звонок или чей-то вопрос – не отвечайте. Кстати, Близнецам пора готовиться к позитивным переменам в карьере.

Рак (22 июня — 22 июля)

Рака ждет плодотворная деятельность, которая приведет к карьерному росту. Новые знания, творческие проекты и знакомства – все это пойдет на пользу. Вам сегодня по плечу все новое, начиная от работы, заканчивая отношениями. Будет возможность познакомиться с людьми, у которых можно многому научиться, и вы ее не упустите.

Лев (23 июля — 23 августа)

Это хорошее время для конструктивного общения, для работы с надежными источниками информации. Постарайтесь любой ценой уходить от ссор или выяснения отношений. Этот день — время подготовки перед важными событиями в вашей жизни. Отметим, что Львы скоро встретят свою любовь.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Гороскоп говорит, что сегодня ваше финансовое положение улучшиться, возможны крупные поступления на ваш счет или дополнительный доход. Звезды советуют не тратить свои силы понапрасну. Экономьте энергию. Длительные поездки и командировки лучше перенести.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Весам сегодня выгодна подвижность. Это познавательный активный день, хорошо заняться тренингом ума и тела. Много впечатлений сулит путешествие, совместная акция, игра, исследование. Позаботьтесь о том, чтобы ваш партнер не чувствовал себя заброшенным и одиноким. Если вы слишком заняты, то не забудьте просто позвонить близкому человеку и искренне поинтересоваться его делами.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Луна для Скорпионов говорит, что этот день может выдаться невероятно удачным для вас, особенно в сфере личных отношений. Выделите время для душевного общения с партнером. Это поможет выявить или предотвратить возникновение проблем между вами.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

День складывается удачно. Не нужно никуда спешить, можно заниматься делами в комфортном ритме, общаться только с теми, кто вам симпатичен. На арену вашей личной жизни может внезапно выйти человек или событие из прошлой жизни. Это вполне обоснованно спровоцирует приступ ревности со стороны партнера.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Будет возможность воплотить в жизнь какие-то старые, но очень важные для вас планы. День сложится удачно для тех, кто в последнее время сталкивался с серьезными проблемами. Очень удачный день для переговоров, наведения контактов и возобновления старых отношений. Полезно почерпнуть что-нибудь новенькое у коллег.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Идет благоприятная пора для всего, что связано с любовью. Тем, кто еще не нашел свою половинку, нужно внимательно оглядеться по сторонам. А те, чье сердце уже занято, могут прекрасно провести время в обществе любимого человека. Благоприятный день для делового общения, обсуждения рабочих вопросов, разговоров о финансовых делах и развитии бизнеса. Кстати, Водолеи безумно влюбятся в декабре 2022 года.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

День благоприятен для приключений и развлечений. Запланированная поездка надолго останется в памяти – она обещает новые знакомства и интересные приключения. Возможны неожиданное решение старых проблем, повышение или денежная прибыль.