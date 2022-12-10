Укр

Гороскоп на 11 декабря: отличный день для любви, романтики и свиданий

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
Гороскоп на 11 декабря 2022 года
Гороскоп на 11 декабря 2022 года. Фото Телеграф

День благоприятен для покупок, принятия важных решений и серьезных обязательств.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 11 декабря, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в это воскресенье.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Прогноз говорит, что в этот день вы можете перейти на новый уровень сознания. Оставайтесь спокойными и уравновешенными. Если вы должным образом работаете над собой, вас может посетить вдохновение или даже озарение. В общем, этот день, как нельзя лучше подходит для духовного роста.

Телец (21 апреля — 21 мая)

День будет неплохим для тех представителей знака, которые пребывают в поиске спутника жизни. Благодаря окружающим вас людям, вы почувствуете уверенность в себе и поймете, что вы способны нравиться и одерживать такие желаемые победы.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодня Близнецов ждут приятные растраты, которые не будут стоить им большой сумы денег, но какое же удовольствие принесут. Возможно возобновление деловых и романтических связей. Прислушайтесь к себе сегодня, и если у вас будет момент, когда вам не захочется отвечать на телефонный звонок или чей-то вопрос – не отвечайте. Кстати, Близнецам пора готовиться к позитивным переменам в карьере.

Рак (22 июня — 22 июля)

Рака ждет плодотворная деятельность, которая приведет к карьерному росту. Новые знания, творческие проекты и знакомства – все это пойдет на пользу. Вам сегодня по плечу все новое, начиная от работы, заканчивая отношениями. Будет возможность познакомиться с людьми, у которых можно многому научиться, и вы ее не упустите.

Лев (23 июля — 23 августа)

Это хорошее время для конструктивного общения, для работы с надежными источниками информации. Постарайтесь любой ценой уходить от ссор или выяснения отношений. Этот день — время подготовки перед важными событиями в вашей жизни. Отметим, что Львы скоро встретят свою любовь.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Гороскоп говорит, что сегодня ваше финансовое положение улучшиться, возможны крупные поступления на ваш счет или дополнительный доход. Звезды советуют не тратить свои силы понапрасну. Экономьте энергию. Длительные поездки и командировки лучше перенести.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Весам сегодня выгодна подвижность. Это познавательный активный день, хорошо заняться тренингом ума и тела. Много впечатлений сулит путешествие, совместная акция, игра, исследование. Позаботьтесь о том, чтобы ваш партнер не чувствовал себя заброшенным и одиноким. Если вы слишком заняты, то не забудьте просто позвонить близкому человеку и искренне поинтересоваться его делами.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Луна для Скорпионов говорит, что этот день может выдаться невероятно удачным для вас, особенно в сфере личных отношений. Выделите время для душевного общения с партнером. Это поможет выявить или предотвратить возникновение проблем между вами.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

День складывается удачно. Не нужно никуда спешить, можно заниматься делами в комфортном ритме, общаться только с теми, кто вам симпатичен. На арену вашей личной жизни может внезапно выйти человек или событие из прошлой жизни. Это вполне обоснованно спровоцирует приступ ревности со стороны партнера.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Будет возможность воплотить в жизнь какие-то старые, но очень важные для вас планы. День сложится удачно для тех, кто в последнее время сталкивался с серьезными проблемами. Очень удачный день для переговоров, наведения контактов и возобновления старых отношений. Полезно почерпнуть что-нибудь новенькое у коллег.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Идет благоприятная пора для всего, что связано с любовью. Тем, кто еще не нашел свою половинку, нужно внимательно оглядеться по сторонам. А те, чье сердце уже занято, могут прекрасно провести время в обществе любимого человека. Благоприятный день для делового общения, обсуждения рабочих вопросов, разговоров о финансовых делах и развитии бизнеса. Кстати, Водолеи безумно влюбятся в декабре 2022 года.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

День благоприятен для приключений и развлечений. Запланированная поездка надолго останется в памяти – она обещает новые знакомства и интересные приключения. Возможны неожиданное решение старых проблем, повышение или денежная прибыль.