Гороскоп на 12 декабря: отличный день для карьерных свершений и деловых переговоров

Решать вопросы в этот день следует креативно, проявляя фантазию.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 декабря, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот понедельник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Благоприятный день для делового общения, обсуждения рабочих вопросов, разговоров о финансовых делах и развитии бизнеса. Будет возможность познакомиться с людьми, у которых можно многому научиться, и вы ее не упустите. Вечером возможны приятные сюрпризы на любовном фронте. Отметим, что у Овнов всегда сбываются мечты.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Телец превзойдет себя и станет настоящим дипломатом в общении с коллегами. Приятно, ведь с вас начнут брать пример. Не следуйте чужим советам — они могут только навредить. Положитесь на свою интуицию. Вечером стоит немного расслабиться и насладиться личной жизнью.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Чем раньше вы определитесь с целями и приоритетами, тем удачнее и плодотворнее пройдет этот день. Нет ничего хуже, чем кидаться от одного к другому, пытаться найти ответы сразу на все возникающие вопросы. Вы можете заняться решением творческих задач, благоустройством своего дома, квартиры.

Рак (22 июня — 22 июля)

Новые предложения и интересные идеи посетят Рак и позволят им укрепить свой авторитет. Заручитесь поддержкой единомышленников, объясните окружающим смысл ваших предложений: это поможет воплотить задуманные проекты. Новые деловые знакомства будут полезными.

Лев (23 июля — 23 августа)

Если вам кажется, что жизнь стоит на месте, посмотрите на ситуацию с другой стороны. Некоторая отстраненность поможет увидеть ошибки и пути их исправления. Также анализ сложившейся ситуации и расстановка акцентов принесут долгожданные результаты.

Дева (24 августа — 23 сентября)

День сложится удачно, особенно для Дев, чья работа связана с торговлей или продажами. Сделки, которые будут заключены в этот день, быстро принесут прибыль, даже если они кажутся не такими перспективными. Новые методы ведения дел будут полезны. А вы знали, что Девам нельзя доверять секреты?

Весы (24 сентября — 23 октября)

День благоприятный для привлечения новых деловых партнеров и заключения сделок. Есть вероятность получения сюрпризов, подарков или больших скидок. Также ваше обаяние в этот день покорит противоположный пол; вас ожидают интересные знакомства.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Займитесь общественной деятельностью, устройте встречу со своими единомышленниками. Новые проекты будут успешными и прибыльными. Заводите знакомства, участвуйте в деловых встречах или конференциях: это пригодится в работе. Пользуйтесь удачным моментом для расширения или создания своего дела, ищите партнеров.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Составьте список неотложных дел и занимайтесь только ими. Мелкие ненужные заботы будут только отвлекать вас от работы, и причинять беспокойство. Накопившийся стресс можно снять активной тренировкой или проведя время в теплой компании друзей. День подходит для примирения и прощения обид.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Благоприятный день для завершения крупных контрактов и продвижения в карьере. Ваши успехи на работе и деловые качества будут оценены начальством, и вы получите заслуженную награду. Проблемы будут решаться быстро и в вашу пользу. Относитесь ко всему позитивно. Кстати, Козерогам суждено разбогатеть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Встречи и знакомства 12 декабря будут очень удачными. Старайтесь контактировать как можно больше и общаться с незнакомыми людьми. На работе все складывается хорошо, небольшие проблемы вам удастся решить быстро и эффективно. Уделите время здоровью.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

По возможности проведите день дома. Будет полезно уделить время своей семье, любимым людям. Займитесь общими делами, устройте уборку или приготовьте особенный ужин для всей семьи. Это подарит хорошее настроение и восстановит запас сил. День будет спокойным и у вас останется время на отдых и занятие любимым делом.