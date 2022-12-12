Гороскоп на 13 декабря: идеальный день, чтобы стать лучшей версией себя и проявить любовь к близким

В этот вторник знакам Зодиака нужно искать во всем больше позитива

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 декабря, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот вторник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

В этот вторник Овнам нужно больше внимания уделять домашним делам и отдыху, релаксации, общению с близкими. Будьте вовлечены во все, что дарит радость и оптимизм. 13 декабря можно заняться починкой старых вещей, наведением порядка в доме.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Вторник 13 декабря будет притягивать в жизнь Тельцов удачу и что-то необычное. Экзотика так и будет находить вас, где бы вы ни были. Все нетипичное — это те самые источники энергии и магниты для успеха, с которыми сейчас нужно очень дружить.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецам можно смело обращаться к своим должникам с требованием вернуть долги. С официальными документами даже можно судиться. Помимо практической пользы, это еще принесет и интересный опыт. Вторник 13 декабря отлично подходит для покупки электроники и мебели. Кстати, Близнецам пора готовиться к позитивным переменам в карьере.

Рак (22 июня — 22 июля)

В этот вторник Ракам нужно искать во всем больше позитива. Если что-то пойдет не так, оптимистичное настроение благоприятно отразится на поисках решения проблемы. Это такой день, когда стоит задержаться на работе — ночные светила активизируют скрытые резервы энергии.

Лев (23 июля — 23 августа)

Львам стоит выбрать самый короткий путь к успеху в этот день. Астрологи не советуют идти через тернистую дорогу из-за моральных принципов и "правил игры". Ночные светила благоволят путешественникам, поэтому не бойтесь отправляться в дальнюю дорогу. Отметим, что Львы скоро встретят свою любовь.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Вторник 13 декабря — время освобождения от страхов и негатива. Ночные светила в этот день поспособствуют тому, что Девы смогут стать лучшей версией себя. Это идеальный день для получения новых знаний, опыта, профессиональных навыков.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Звезды и планеты подарят Весам мощный позитивный импульс. Это гарантирует хорошее настроение, повышенную продуктивность. 13 декабря сфокусируйтесь на себе и своих делах. Не стоит брать на себя дополнительную нагрузку, прислушивайтесь к интуиции.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Для максимально быстрой реализации планов Скорпионам нужно проявлять активность с самого утра. Уже вечером созидательная энергетика звезд и планет пойдет на убыль, забирая с собой продуктивность. В этот вторник полезно будет подумать о будущем.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Этот вторник будет очень благоприятен у Стрельцов для научной деятельности, обучения, получения новых знаний и навыков. Очень повезет тем представителям знака, кто работает в сфере услуг. Не бойтесь говорить "нет" тем, кому вы не сможете помочь.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Если Козерогам нужна 13 декабря доброта и ласка, стоит дарить ее окружающим. Не бойтесь дарить близким свое время и внимание. Это самое лучшее время для примирения с врагами, принесения извинений за прошлые обиды. Решительность поможет обойти стороной любые преграды.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Водолеям в такие дни нельзя ставить себя в жесткие рамки. Ощущение свободы в этот вторник подарит вам дополнительную силу и удачу. Важно заниматься тем, к чему лежит душа, общаться с приятными людьми и уметь отдыхать. Вечер лучше провести с семьей или друзьями. Кстати, Водолеи безумно влюбятся в декабре 2022 года.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Яркий день, который подарит Рыбам приятные знакомства, долгожданные встречи. Во вторник 13 декабря важно сформировать новый путь, который поведет вперед к успехам. Любое начинание в этот день — к удаче. Она гарантировано приведет к счастливым событиям.