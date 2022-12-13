Белая полоса начнется уже на этой неделе: кому из знаков Зодиака повезет в ближайшие дни

Сказочная удача уже ждет своих "владельцев"

Декабрь — очень щедрый месяц на различные приятности для всех знаков Зодиака. Только если одним он дарит успехи только на любовном фронте, то этой тройке будет вести абсолютно во всем. Готовьтесь встречать белую полосу.

А начнется она уже на этой неделе, то есть до 18 декабря, пишет unian. Астрологи отмечают, что Овнам, Львам и Стрельцам улыбнется удача уже в ближайшее время.

Овен

Овнов ждет настолько мощный заряд энергии, что они смогут покорить любую "вершину", которую только захотят. Звезды советуют направить свой потенциал на поиск нового источника дохода, подумать над каким-то новым перспективным проектом. Не бойтесь рисковать, небесные светила на вашей стороне. Гороскоп для Овна на сегодня читайте на сайте.

Лев

Львов середина декабря насытит трудолюбием, от чего их работа станет намного плодотворнее. Да работы не убавится, но делать ее вы будете намного быстрее и так же качественно. Стоит отметить, что ваши труды не останутся незамеченными. Начальство высоко оценит ваш талант. Ждите повышение или хорошую премию. Чего ожидать сегодня Льву, узнайте в ежедневном гороскопе.

Стрелец

У Стрельцов наступает благоприятный период, когда можно задуматься о покупке недвижимости, особенно если вы хотите на ней заработать, то есть сдавать в аренду. Это отличный вариант для получения хорошего пассивного дохода. Готовьте кошелек побольше, ведь денег будет очень много. Гороскоп для Стрельца на сегодня читайте на сайте.

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