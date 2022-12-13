Гороскоп на 14 декабря: хороший день для встреч с друзьями, свиданий и шопинга

День наполнен событиями и важными делами

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 14 декабря, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту среду.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Устройте небольшую передышку и посвятите этот день себе любимому. Будет полезно провести этот день вдали от офиса и рабочих проблем. Расслабьтесь физически и эмоционально, сделайте перезагрузку. Такой день поможет восстановить силы и подготовиться к плодотворной деятельности. Отметим, что у Овнов всегда сбываются мечты.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Уделите внимание вашим близким людям, проведите 14 декабря в семейном кругу или с любимым человеком. Приготовьте особенный ужин, сделайте что-нибудь вместе. Можно заняться своей внешностью, например, изменить образ или прическу, купить новое платье.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецы получат яркие впечатления и приятные неожиданности от встреч с друзьями или в интересных поездках. Можно активно провести день, а вечером просто расслабиться у телевизора и хорошо выспаться. Общение с близкими будет позитивным.

Рак (22 июня — 22 июля)

Завершите начатые дела, наведите порядок в своих мыслях и в доме. Впереди Раков ждут перемены, так что нужно избавиться от устаревших вещей и привычек. Если вы нестандартно подойдете к решению вопросов, то вскоре получите хороший доход.

Лев (23 июля — 23 августа)

Если ваши желания не требуют крупных вложений и долгой подготовки, вы можете исполнить их уже в этот день. Начните действовать, а звезды вам помогут. Авторитетные или известные люди могут оказать вам серьезную помощь в работе, если вы их попросите о помощи.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Подготовьтесь к изменениям в своей жизни. Гороскоп на 14 декабря 2022 года говорит, что стоит принять предложения или встретиться с новыми деловыми партнерами: это принесет возможности развития бизнеса. В личной жизни у Дев сейчас происходят разнонаправленные события. А вы знали, что Девам нельзя доверять секреты?

Весы (24 сентября — 23 октября)

День благоприятный для привлечения новых деловых партнеров и заключения сделок. Есть вероятность получения сюрпризов, подарков или больших скидок. Также ваше обаяние в этот день покорит противоположный пол; вас ожидают интересные знакомства.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Этот день просто прекрасно подходит для того, чтобы запланировать какое-нибудь яркое мероприятие или вечеринку. Предложите своим близким друзьям или второй половинке сходить с Вами куда-нибудь повеселиться. В вашу жизнь неожиданно нагрянет какой-то человек из прошлого.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Не пытайтесь в этот день изменить ход событий, подстраивайтесь под обстоятельства и принимайте все, как есть. День будет благоприятным для Стрельцов в финансовой сфере: возможно получение крупного дохода или бонуса. Не бойтесь просить совета или помощи у друзей.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Нынешний астральный климат просто прекрасно подходит для построения смелых планов и замыслов в личной жизни, чему Вы, несомненно, будете рады. Любые начинания и проекты, которым Вы сейчас положите начало, будут иметь поистине колоссальные шансы на успех. Кстати, Козерогам суждено разбогатеть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Этот день просто прекрасно подходит для того, чтобы заняться планированием последующих нескольких дней своей жизни. Кроме того, Вам следует выделить некоторое время на то, чтобы всесторонне проанализировать нынешнее положение вещей, сложившееся у Вас на амурном фронте.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Благоприятный день, когда можно отвлечься от работы и получить позитивные эмоции от общения с близкими людьми. Возможно получение радостных известий. Постарайтесь закончить начатые дела и выполнить все, что обещали. Потом у вас не хватит на это времени.