Приведет Украину к победе в войне: известный астролог обнадежил прогнозом на 2023 год

Эксперт уверен, что победа уже очень близко

Известный астролог Влад Росс, который ранее рассказал, как на ход войны повлияет освобождение Мелитополя, поделился достаточно обнадеживающим прогнозом на 2023 год. Астроэксперт уверен, что в новом году украинцы наконец отпразднуют победу в войне против россии. И поможет в этом "деле" один человек.

"Супергероем" астролог называет главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, а все потому, что его гороскоп четко указывает на победу Украины. Об этом Росс рассказал в интервью YouTube-каналу "КаПаБу".

"Он нас приведет, безусловно, к победе, и победоносность будет уже проявляться с конца февраля — в марте. Тогда мы будем точно понимать, что наша страна побеждает", — отметил астроэксперт.

Также, согласно прогнозу Влада Росса, в декабре уже не будет столь жестких и ужасающих обстрелов со стороны россии. По его словам, последний месяц 2022 года обещает быть "более мягким месяцем", чем предыдущие.

Помимо этого, мы писали, что популярный астролог Влад Росс также озвучил свой прогноз и касательно применения ядерного оружия.