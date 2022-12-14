Гороскоп на 15 декабря: жизнерадостный день, когда можно начать новую жизнь

Деятельность, связанная с недвижимостью, будет особенно удачна в этот день.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 декабря, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот четверг.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Возможно, вам сейчас не хочется ничего менять в жизни, но перемены случатся скоро и будут довольно серьезными. Подготовьтесь к этому и уделите внимание своему самочувствию: от вашей физической и эмоциональной формы будет многое зависеть.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Вы будете стоять на распутье: можно вернуться в прошлое, на старую работу, или получить интересное предложение в новой сфере деятельности и познакомиться с новым важным человеком. Гороскоп на 15 декабря говорит, что любые изменения пойдут вам на пользу и будут прибыльными.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Проблемы или неприятные вопросы 15 декабря будут решаться сами собой. Поговорите с близкими или с коллегами о том, что вас давно беспокоит и приемлемое решение будет быстро найдено. День подходит для благотворительности или возвращения долгов. Кстати, Близнецам пора готовиться к позитивным переменам в карьере.

Рак (22 июня — 22 июля)

Жизнерадостное настроение и желание общаться сделают Раков центром внимания. Как утверждает гороскоп на 15 декабря, вам будет легко заводить знакомства и блистать остроумием. Хорошее время, чтобы наладить отношения в семье, если накопились какие-то вопросы. Планируйте будущее вместе.

Лев (23 июля — 23 августа)

День открывает новый этап вашей жизни. Постарайтесь, чтобы ваш настрой и слова были позитивными и направлены в будущее. Так вы определите направление и эмоциональный фон дальнейшего развития. Обдумывайте каждое решение, не торопитесь. Вечером нужно расслабиться и хорошо выспаться. Отметим, что Львы скоро встретят свою любовь.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Закончите старые дела, освободите место для новых планов и идей. Много перемен ожидает Дев в будущем, поэтому самое время к ним подготовиться. Если к вам обратятся за помощью, не отказывайте, однако помните и о своих делах и проблемах.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Если вы почувствовали, что нуждаетесь в изменениях в своей жизни, без сожаления расставайтесь с вещами или привычками, которые вас раздражают. 15 декабря хороший день, чтобы начать новую главу. Уделите время своему хобби: оно может принести доход.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Не переживайте и не расстраивайтесь по пустякам, не расходуйте свою энергию на бесполезные выяснения отношений. Лучше заняться чем-то приятным, хорошо отдохнуть и провести время с близкими. Если кто-то просит вас помочь, не отказывайте. Добро к вам вернется.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

День благоприятный для продвижения по службе. Будьте более инициативными, уверенно предлагайте начальнику новые идеи и стратегии. Ваши усилия будут высоко оценены. Переговоры также будут для Стрельцов успешными. Избегайте манипуляторов.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Не отказывайтесь от интересных поездок или встреч, даже если они кажутся вам немного рискованными. В этот день это принесет разнообразие и веселье в вашу жизнь. Уровень энергии повысится к вечеру, и вы успеете многое сделать, но не спешите во избежание ошибок.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Похоже, что все в Вашей личной жизни встанет на свои места, и Вы почувствуете себя на седьмом небе от счастья. Сполна насладитесь плодами тех усилий, которые Вы вкладывали в свои поиски любви. На первую половину дня можно планировать заключение сделок и крупные покупки. Кстати, Водолеи безумно влюбятся в декабре 2022 года.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

День пройдет спокойно, без переживаний. Если вы давно не можете решить старую проблему, в этот день вам это удастся. Возможно получение неожиданного дохода или денежной премии. Романтическое свидание принесет Рыбам радостные приятные моменты.