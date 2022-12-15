Гороскоп на 16 декабря: везение в этот день будет идти по пятам всех знаков Зодиака

Звезды разгораются все сильней, освещая путь смелым представителям гороскопа

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 декабря, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту пятницу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

У Овнов эта пятница будет беспокойной, но непривычную обстановку стоит использовать в своих целях. Вероятна смена жизненного пути. Любые новшества дадут пищу для ума, позволят наладить и развить отношения. Вечером полезно заняться шопингом, побыть в уединении.

Телец (21 апреля — 21 мая)

В задуманных делах Тельцам 16 декабря на помощь придет удача. Однако моменты везения будут чередоваться с мелкими препятствиями. В этих случаях нужно просто спокойно проанализировать причины, чтобы лучше понять ситуация и выбрать верный путь к успеху.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Астрологи советуют Близнецам в этот день ответственно отнестись к исполнению обязанностей — как на работе, так и дома, потому что даже небольшие усилия не пропадут даром. 16 декабря появится возможность удачно запершить дела, которые были отложены в долгий ящик. Кстати, Близнецам пора готовиться к позитивным переменам в карьере.

Рак (22 июня — 22 июля)

Это такой день, когда можно смело отправляться в путешествия, совершать дорогостоящие покупки. Всем Ракам, кто собирается как следует отдохнуть, лучше побыть в одиночестве. Уединение 16 декабря поможет восстановить силы и прийти к умиротворению.

Лев (23 июля — 23 августа)

Пятница 16 декабря идеально подходит Львам для серьезных изменений в любви, в делах. Это хороший день для заведения домашних животных, начала ремонта, переезда. Также можно совершать важные покупки, менять обстановку, заниматься увлечениями. Отметим, что Львы скоро встретят свою любовь.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Этот день прекрасно подходит Девам для обучения и получения новых знаний. Старайтесь не воспринимать критику слишком болезненно, особенно от тех людей, которых почти не знаете. Уверенность в себе станет ключом к успеху в пятницу 16 декабря.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Весам следует стараться в эту пятницу заряжать других позитивом и больше общаться с теми, кто вдохновляет. Внутреннее спокойствие 16 декабря может оказаться важнее прогресса в делах, а семейная жизнь временно станет ценнее личных интересов.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

В пятницу 16 декабря будет везти расторопным и внимательным Скорпионам. Наступает время, когда удача следует за теми представителям знака Зодиака, кто идет ей навстречу. Отличные шансы у тех, для кого актуальны желания укрепить отношения.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Роль наблюдателя в бизнесе и на работе подойдет Стрельцам лучше всего. В свободное время астрологи рекомендуют заняться обучением, ведь в эту пятницу ночные светила наделят вас улучшенной памятью. Можно также заняться творческой деятельностью.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Эту пятницу Козерогам лучше посвятить любимым. 16 декабря это просто необходимо. Звезда данного знака Зодиака разгорается все сильней, освещая путь. У Козерогов может совершенно неожиданно появиться возможность получить недурную прибыль.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Прекрасный день у Водолеев для того, чтобы завершить все начатые дела. Постарайтесь не расстраиваться, будьте деликатнее, дипломатичнее — вы это умеете лучше других. Награда найдет вас: это касается и рабочих моментов, и личной жизни. Водолеи безумно влюбятся в декабре 2022 года.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

В эту пятницу Рыбы решительны как никогда. Им удастся переделать уйму дел, а это как раз та ситуация, которая всегда дает вам энергию. 16 декабря появится ощущение, что счастье близко – только сделай шаг. Можете попробовать, только знайте золотую середину.