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Гороскоп на 16 декабря: везение в этот день будет идти по пятам всех знаков Зодиака

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
Гороскоп на 16 декабря 2022 года
Гороскоп на 16 декабря 2022 года

Звезды разгораются все сильней, освещая путь смелым представителям гороскопа

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 декабря, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту пятницу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

У Овнов эта пятница будет беспокойной, но непривычную обстановку стоит использовать в своих целях. Вероятна смена жизненного пути. Любые новшества дадут пищу для ума, позволят наладить и развить отношения. Вечером полезно заняться шопингом, побыть в уединении.

Телец (21 апреля — 21 мая)

В задуманных делах Тельцам 16 декабря на помощь придет удача. Однако моменты везения будут чередоваться с мелкими препятствиями. В этих случаях нужно просто спокойно проанализировать причины, чтобы лучше понять ситуация и выбрать верный путь к успеху.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Астрологи советуют Близнецам в этот день ответственно отнестись к исполнению обязанностей — как на работе, так и дома, потому что даже небольшие усилия не пропадут даром. 16 декабря появится возможность удачно запершить дела, которые были отложены в долгий ящик. Кстати, Близнецам пора готовиться к позитивным переменам в карьере.

Рак (22 июня — 22 июля)

Это такой день, когда можно смело отправляться в путешествия, совершать дорогостоящие покупки. Всем Ракам, кто собирается как следует отдохнуть, лучше побыть в одиночестве. Уединение 16 декабря поможет восстановить силы и прийти к умиротворению.

Лев (23 июля — 23 августа)

Пятница 16 декабря идеально подходит Львам для серьезных изменений в любви, в делах. Это хороший день для заведения домашних животных, начала ремонта, переезда. Также можно совершать важные покупки, менять обстановку, заниматься увлечениями. Отметим, что Львы скоро встретят свою любовь.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Этот день прекрасно подходит Девам для обучения и получения новых знаний. Старайтесь не воспринимать критику слишком болезненно, особенно от тех людей, которых почти не знаете. Уверенность в себе станет ключом к успеху в пятницу 16 декабря.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Весам следует стараться в эту пятницу заряжать других позитивом и больше общаться с теми, кто вдохновляет. Внутреннее спокойствие 16 декабря может оказаться важнее прогресса в делах, а семейная жизнь временно станет ценнее личных интересов.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

В пятницу 16 декабря будет везти расторопным и внимательным Скорпионам. Наступает время, когда удача следует за теми представителям знака Зодиака, кто идет ей навстречу. Отличные шансы у тех, для кого актуальны желания укрепить отношения.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Роль наблюдателя в бизнесе и на работе подойдет Стрельцам лучше всего. В свободное время астрологи рекомендуют заняться обучением, ведь в эту пятницу ночные светила наделят вас улучшенной памятью. Можно также заняться творческой деятельностью.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Эту пятницу Козерогам лучше посвятить любимым. 16 декабря это просто необходимо. Звезда данного знака Зодиака разгорается все сильней, освещая путь. У Козерогов может совершенно неожиданно появиться возможность получить недурную прибыль.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Прекрасный день у Водолеев для того, чтобы завершить все начатые дела. Постарайтесь не расстраиваться, будьте деликатнее, дипломатичнее — вы это умеете лучше других. Награда найдет вас: это касается и рабочих моментов, и личной жизни. Водолеи безумно влюбятся в декабре 2022 года.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

В эту пятницу Рыбы решительны как никогда. Им удастся переделать уйму дел, а это как раз та ситуация, которая всегда дает вам энергию. 16 декабря появится ощущение, что счастье близко – только сделай шаг. Можете попробовать, только знайте золотую середину.

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